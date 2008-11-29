Небезпечний сезон: факти про герпес, які потрібно знати кожному

Ви напевно знаєте, що таке герпес. І, швидше за все, стикалися не раз, коли в носі або на губі раптом з'являлася бридка «застуда».

Незважаючи на те, що ми «знайомимося» з герпесом саме в форматі висипання на слизовій оболонці рота або носа, насправді це інфекція, що передається статевим шляхом. Вона розвивається через вірус простого герпесу 1 типу (ВПГ-1) і вірусу простого герпесу 2 типу (ВПГ-2).

ВПГ-1 більш поширений і, за різними оцінками, відповідальний за 50-80% випадків орального герпесу. За даними тематичної доповіді ВООЗ, жінки легше заражаються герпесом і частіше стикаються з генітальним герпесом, в порівнянні з чоловіками.

Але ось що ви, можливо, не знаєте: якщо герпес не лікувати, інфекція може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Яким саме - розповідаємо нижче.

Герпес на очах

Коли ми говоримо про герпес на обличчі, то в основному маємо на увазі губи і порожнину рота. Але правда в тому, що герпес може проявитися і на інших слизових оболонках, включаючи ніс і очі. В останньому випадку, якщо вчасно не буде підібрано адекватне лікування, це може призвести до помітних і болючих виразок.

Побічні ефекти при лікуванні

Це правда, що вірус простого герпесу 1 типу може ніяк не виявляти себе протягом усього життя. Але якщо він вже проявив себе, то з кожним разом ситуація може бути все більш екстремальною. І хоча лік від герпесу не існує, є способи запобігти інфекції або зменшити її симптоми.

Чи безпечні вони? Ну, тут є питання, які вам дійсно варто обговорити з лікарем. Тому, наприклад, що популярний препарат «Тайленол» на основі парацетамолу, як з'ясувалося, може спровокувати пошкодження печінки при регулярному застосуванні.

Герпес під час вагітності

Зараження вірусом герпесу під час вагітності - не просто неприємна, але і вкрай небезпечна для малюка ситуація. Так, інфекція збільшує ризик викидня і передчасних пологів, а, крім того, підвищує ймовірність зараження дитини небезпечним неонатальним герпесом. Будьте готові до того, що лікарі порекомендують відмовитися від природних пологів на користь кесаревого розтину, щоб звести до мінімуму ризик передачі вірусу немовляті.

Експерти постійно нагадують нам про те, що не варто займатися незахищеним сексом і ділитися з кимось предметами особистої гігієни, щоб не заразитися герпесом (або чим гірше). Але сувора правда в тому, що герпес можна «підхопити» і через звичайне дотик, тому що підступний вірус здатний деякий час залишатися на рані, яка зажила.