Преимущества мотоблоков Зубр

Мотоблоки «Зубр» - это надежные и качественные инструменты, незаменимые в сельскохозяйственной работе. Производятся они в Китае, за счет чего стоят немного, но при этом могут выполнять работу в огромных объемах, чем очень помогают своим пользователям. Но в чём же заключаются основные преимущества Зубр мотоблоков и почему их приобретают чаще, чем другие аналоги?

Цена

Наверное, одним из наиболее важных для покупателя фактором является цена продукции. Хоть такая техника, как мотоблок должна быть качественной и надежной, первое, что бросается в глаза при выборе сельхозтехники – это её стоимость. В этом параметре произведенные на территории Китая «Зубры» на голову выше своих конкурентов. Их цена – одна из самых низких на рынке, а за счет своей универсальности, они являются очень практичными. Средняя цена на мотоблок Зубр составляет около 70-80 тысяч рублей, причем это цена за полностью оборудованный мотоблок, готовый к работе. Другие модели без полного оборудования стоят в районе 110 тысяч рублей.

Найти действительно качественный и практичный мотоблок, работающий на дизеле и поставляемый со всем оборудованием за 75 000 рублей будет очень тяжело, поэтому столь низкая цена на мотоблоки Зубр играют чуть ли не самую важную роль. Разумеется, другие модели от этого бренда также пользуются популярностью, особенно простые мотоблоки без навесного оборудования.

Практичность

За счет наличия дополнительного оборудования существует возможность превратить свой мотоблок в многофункциональный агрегат без специалистов. Зубр идеально подходит как для опытных пользователей, так и для новичков. Простое и понятное управление агрегатом, возможность купить модели с уже готовым навесным оборудованием, а также простая конструкция делают эти мотоблоки такими популярными в нашей стране.

Практичность также заметна в том, что большинство моделей от Зубр работают на дизельном топливе, которое значительно дешевле обычного бензина. Небольшой контраст между этими моделями и более дешевыми, но с бензобаком, не такой уж и существенный, из-за чего «Зубры» потребляют меньше топлива, выдавая большую производительность.

Качество материалов

Опытные пользователи знают, что мотоблоки плохого качества частенько ломаются из-за не самых качественных комплектующих. В этом показателе мотоблоки Зубр также не уступают, и благодаря этому их покупают не только неопытные новички, не знакомые с техникой и основными её характеристиками, но и бывалые специалисты, настоящие мастера своего дела. Качественные детали и продуманная конструкция позволяют не менять запчасти и не ремонтировать мотоблок не один год!

Абсолютно все «Зубры» имеют годовую гарантию, так что, если вам попадется брак или некачественная деталь, специалисты из интернет-магазина или сервисного центра смогут быстро изменить ситуацию. Если уже спустя несколько лет пользования какая-то часть агрегата даёт сбой, благодаря простой конструкции и деталям, которые легко приобрести на просторах интернета, любой пользователь сможет исправить поломку своими руками.

Обширный ассортимент

Как известно, все мотоблоки делятся на легкие, средние и тяжелые, но при этом не все бренды предоставляют модели каждой из категорий. Из-за этого получается, что определенный бренд специализируется лишь на отдельных мотоблоках, делая модели других категорий менее качественно. Мотоблоки Зубр – это гарантия качества независимо от категории. Множество легких, средних и тяжелых моделей подходят для самых разных задач и целей, а благодаря доступным ценам, покупатель сможет подобрать самый лучший для себя вариант на сайте am.ua.