Стала відома сума допомоги при народженні дитини в 2020 році

Розмір державної виплати сім'ям залишиться без змін.

Сума державної допомоги при народженні дитини в Україні залишиться в 2020 році без змін. Сім'ї будуть отримувати допомогу, як і раніше, 41 280 грн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Раніше Верховна Рада пропонувала збільшити розмір державної допомоги при народженні дитини. Зараз українські сім'ї отримують соціальну допомогу в сумі 41,3 тисячі гривень. У новому законопроекті пропонувалося підняти виплати при народженні першої дитини до 100 тисяч гривень, другого - до 200 тисяч гривень, третьої та кожної наступної - до 400 тисяч гривень.

Також однією з пропозицій було введення адресної програми при народженні дитини, згідно з якою допомога виплачується тільки тим сім'ям, чий середньомісячний дохід на особу не перевищує 15% від розміру виплат. Однак міністр соціальної політики Юлія Соколовська заявила про те, що допомогу отримуватимуть усі сім'ї, як і раніше.

Пізніше Кабінет міністрів України прийняв рішення про збереження нинішнього механізму надання матеріальної допомоги при народженні дітей.