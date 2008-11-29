Покоління X, Y і Z: у чому вони схожі і чим відрізняються

Молоді прагнуть до самостійності, нових ідей, пригод і ризиків, а старше покоління - до збереження традицій і звичаїв.

Які життєві пріоритети поколінь X, Y і Z, в чому вони схожі і в чому різні, які професії вибирають і що мотивує їх виїхати з України? Відповіді на ці та інші питання були знайдені в ході спільного дослідження Academy DTEK і кадрового порталу hh.ua.

Зокрема, в дослідженні було виявлено, що якщо молодь прагне до самостійності, нових ідей, пригод і ризиків, то старше покоління - до безпеки, збереженню традицій і звичаїв. Бажання мати в житті захоплюючі пригоди і небезпеки, добре проводити час і балувати себе властиві більш молодому поколінню Z і Y.

В отриманні нових знань і навичок зацікавлені більшість опитаних. Дві третини планують навчатися, а кожен четвертий вже проходить додаткове навчання. При цьому представники різних поколінь по-різному бачать оптимальну форму отримання нових знань. Представники покоління Z воліють такі формати навчання, як тренінг, наставництво, стажування та навчання на кейсах. Покоління Y разом з відвідуванням тренінгів вибирає для себе формат наставництва і так само, як і представники покоління Z, навчання кейс-методом. А ось представники покоління X меншою мірою орієнтовані на формати стажування і наставництва, і в більшій - на формат тренінгів.

Для представників усіх поколінь найбільш цінним в роботі є дохід. На друге місце для поколінь Z і Y вийшли можливості кар'єрного росту (що характеризує їх як досить прагматичних людей, а для покоління X - офіційне працевлаштування.

Абсолютна більшість респондентів готові працювати понаднормово заради більшого заробітку. При цьому для багатьох важливо мати баланс в професійному та особистому житті.

Таким чином, зробили висновок автори дослідження, ідеальний керівник, якщо він має справу з представниками кількох поколінь, повинен виконувати кілька завдань: створювати в колективі атмосферу взаємної поваги і співпраці (для всіх), вчити (для покоління Z), брати участь в професійному розвитку ( для покоління Y) і створювати атмосферу довіри (для покоління X).

Більшість опитаних зізналися: виїхати з країни їх змушує нестабільна ситуація. Ті, хто розглядає тимчасову міграцію, пояснюють це бажанням більше заробити (покоління Y) і набути досвіду життя в іншій країні (покоління Z і X).

Раніше писали про те, що основна відмінна риса покоління Z полягає в стиранні бар'єрів між фізичним і віртуальним світом.

Мало не з народження вони звикли до того, що можна купити продукти і речі в звичайному магазині, а можна - в інтернеті. Можна похвалитися обновкою або новою зачіскою при особистій зустрічі, а можна - по скайпу. Можна написати і відправити звичайний лист, а можна - електронне повідомлення. Можна кожен день приходити в офіс, а можна робити свою роботу віддалено.

Інша яскрава риса цих молодих людей полягає в тому, що будь-яка інформація знаходиться від них на відстані одного кліка. Гаджети оточують покоління Z всюди, і це не добре і не погано - це даність. І це призводить до того, що, по-перше, сучасних дітей і підлітків складніше обдурити, адже вони легко впізнають і перевіряють інформацію.

По-друге, представники покоління Z отримали можливість спілкуватися не тільки з сусідами, а й з людьми по всьому світу, не виходячи з дому, та й можливості для подорожей у них більше. Світ для них став не тісніше, а доступніше, в тому числі, і завдяки гаджетам.

І, нарешті, по-третє, великий обсяг знань призводить до прагнення дізнатися ще більше. І в перспективі експерти ринку праці покладають великі надії, стверджуючи: вони будуть шукати можливості "створювати роботу", а не влаштовуватися на неї.

Американські дослідники Вільям Штраус і Нейл Хоув описали особливості і відмінності поколінь ще в 1991-му, а незабаром їх робота знайшла цілком практичне застосування: "теорію поколінь" почали успішно використовувати.

Бебі-бумери (народилися в 1943-1963) характеризуються зацікавленістю в особистісному зростанні і командним духом. Особливістю більшості наших бебі-бумерів є витривалість, хороше здоров'я і готовність працювати "за ідею".

Поколінню Х (1964-1984) притаманні готовність до змін, неформальність поглядів і надія на себе. Для них працювати десятиліттями і будувати кар'єру на одному і тому ж підприємстві - звичайна справа. Та й зарплату вони вважають за краще фіксовану, без сюрпризів у вигляді бонусів, яких цілком може і не бути.

Покоління Y (1984-1994) не готове починати свій шлях з самих низів і повільно рости - вони звикли жити "в темпі", швидко адаптуються до будь-яких умов і орієнтовані на негайне винагороду. "Ігрек" притаманні високий рівень технічної грамотності, прагнення до нових знань і вільним графіком роботи.

Покоління Z (народилися після 1995 року) - поки ще як "інопланетяни" на ринку праці. При цьому вони вільні від забобонів, займаються тим, що їм подобається, творять і захищають свої кордони. І саме їм належить освоїти професії майбутнього.