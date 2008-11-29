Торшер как элемент в дизайне интерьера

Торшер – напольный светильник на высокой ножке с абажуром, одним или несколькими плафонами. Сегодня торшеры снова входят в моду, появляются в интерьерных проектах ведущих дизайнеров.Они практичны и удобны, устанавливаются в любом месте без монтажа, легко перемещаются при необходимости.

Виды торшеров

По назначению торшеры делятся на:

декоративные для оформления помещений и зонирования пространства. Они отличаются неярким светом, дополняют основные источники освещения;

функциональные освещают комнату или ее часть, зону отдыха, рабочее место. В таких светильниках бывает предусмотрена возможность поворота плафона, регулировка высоты ножки, интенсивности света.

Плафоны изготавливают из разных материалов. Самые популярные: ткань, стекло, металл, пластик, бумага, дерево. Некоторые производители предлагают нестандартные варианты из камня, керамики, ротанга, кожи, перьев.

По типу распределения светового потока, плафоны бывают:

с направленным светом, изготавливают из непрозрачных материалов. Их используют для работы, чтения, как замену настольной лампы;

с рассеянным светом. Обычно это абажуры из полупрозрачных материалов ткани, бумаги или матового стекла с приятным ненавязчивым светом. Используются для подсветки зоны отдыха, просмотра телевизора, в качестве вечернего освещения перед сном;

с отраженным светом. Плафон направлен вверх или в сторону стены. Такие торшеры визуально расширяют пространство, подходят для подсветки картин, домашней библиотеки, арт-объектов;

комбинированные варианты: кроме основного источника рассеянного или отраженного света, добавлена отдельная лампа для чтения. Такой вариант идеален в небольших помещениях, где место отдыха находится рядом с рабочей зоной.

Некоторые торшеры имеют функциональные дополнения: регулятор освещения, пульт управления, гибкую ножку, полочку, чтобы удобно поставить чашку кофе, положить книгу, ноутбук.

Торшер в интерьере жилых комнат

Сейчас есть разные виды напольных светильников для гостиной, детской, спальни или кухни, выполненных в различных стилях, здесь можно выбрать подходящий вариант на любой вкус.

Для любителей классических интерьеров в зал и спальню подойдут торшеры с абажуром в форме конуса или цилиндра из ткани, любых цветов, сочетающихся с обивкой мебели, предметами декора. Они излучают рассеянный свет, создают ощущение уюта и покоя. Для комнаты малыша подбирайте абажуры теплых пастельных оттенков, а детям постарше понравятся плафоны с яркими картинками, героями любимых мультфильмов.

В помещениях, оформленных в стиле хай-тек и минимализм, дизайнеры рекомендуют ставить лаконичные модели с простым декором, плафонами из пластика или металла. Интересно смотрятся светильники контрастных цветов, модели на длинной тонкой ножке-удочке, которые можно использовать как подсветку обеденного стола.

Для популярных интерьерных решений в стиле LOFT можно приобрести торшеры на поворотном штативе с регулировкой высоты или ножке, имитирующей водопроводную трубу. Плафоны в виде уличных фонарей, промышленных прожекторов или просто «лампочка Ильича» могут быть с рассеянным или направленным светом.

Поклонникам роскоши придутся по вкусу жаккардовые, кожаные, хрустальные абажуры, эксклюзивные витражные модели в технике «Tiffany».