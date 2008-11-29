|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Торшер как элемент в дизайне интерьера
Торшер – напольный светильник на высокой ножке с абажуром, одним или несколькими плафонами. Сегодня торшеры снова входят в моду, появляются в интерьерных проектах ведущих дизайнеров.Они практичны и удобны, устанавливаются в любом месте без монтажа, легко перемещаются при необходимости.
Виды торшеров
По назначению торшеры делятся на:
Плафоны изготавливают из разных материалов. Самые популярные: ткань, стекло, металл, пластик, бумага, дерево. Некоторые производители предлагают нестандартные варианты из камня, керамики, ротанга, кожи, перьев.
По типу распределения светового потока, плафоны бывают:
Некоторые торшеры имеют функциональные дополнения: регулятор освещения, пульт управления, гибкую ножку, полочку, чтобы удобно поставить чашку кофе, положить книгу, ноутбук.
Торшер в интерьере жилых комнат
Сейчас есть разные виды напольных светильников для гостиной, детской, спальни или кухни, выполненных в различных стилях, здесь можно выбрать подходящий вариант на любой вкус.
Для любителей классических интерьеров в зал и спальню подойдут торшеры с абажуром в форме конуса или цилиндра из ткани, любых цветов, сочетающихся с обивкой мебели, предметами декора. Они излучают рассеянный свет, создают ощущение уюта и покоя. Для комнаты малыша подбирайте абажуры теплых пастельных оттенков, а детям постарше понравятся плафоны с яркими картинками, героями любимых мультфильмов.
В помещениях, оформленных в стиле хай-тек и минимализм, дизайнеры рекомендуют ставить лаконичные модели с простым декором, плафонами из пластика или металла. Интересно смотрятся светильники контрастных цветов, модели на длинной тонкой ножке-удочке, которые можно использовать как подсветку обеденного стола.
Для популярных интерьерных решений в стиле LOFT можно приобрести торшеры на поворотном штативе с регулировкой высоты или ножке, имитирующей водопроводную трубу. Плафоны в виде уличных фонарей, промышленных прожекторов или просто «лампочка Ильича» могут быть с рассеянным или направленным светом.
Поклонникам роскоши придутся по вкусу жаккардовые, кожаные, хрустальные абажуры, эксклюзивные витражные модели в технике «Tiffany».
Інші статті номеру
|
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com