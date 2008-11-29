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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Секс-игрушки для женщин – совсем не стыдно и абсолютно безопасно
У представительниц прекрасного пола различное отношение к секс-игрушкам. Кто-то из них критично относится к подобной продукции, у некоторых она вызывает смех, другие – хотят поэкспериментировать. При этом осуждение таких товаров – мысль глупая, ведь они предназначены для получения новых впечатлений. Следует отметить, что интимные игрушки впервые появились еще в Древнем Египте. Сегодня их можно встретить практически в каждом интим-магазине. Многие люди стесняются заказывать подобные изделия, однако даже психологи рекомендуют их для разнообразия в личной жизни.
Кто чаще всего покупает подобные товары?
Чаще всего Секс-игрушки для девушек приобретают для того чтобы:
Наибольший спрос на игрушки наблюдается накануне Дня святого Валентина, 8 марта и 23 февраля. При этом большинство профессиональных врачей сходится во мнении, что не стоит противиться в сексуальных потребностях – нужно быть раскрепощенным и тогда вы получите максимальное удовольствие от секса. Использование секс-игрушек ни в коем случае нельзя считать извращением.
Наиболее популярные секс-товары для девушек
Наиболее качественными и популярными товарами, которые предлагает Секс шоп "Амур", являются:
Кроме того, большой популярностью пользуются анальные пробки. Управление их мотором осуществляется через мобильные устройства. Они отличаются тихим и деликатным режимом работы, не имеют практически никаких противопоказаний к использованию. Широкий ассортимент подобных товаров позволяет подобрать именно ту секс-игрушку, которая оптимально подойдет для представительницы прекрасного пола.
Врачи-сексологи и психоаналитики сходятся во мнении в том, что скрывать свою сексуальную потребность ни в коем случае не стоит. Конечно, многие люди думают, что использование секс-игрушек – это извращение, однако данное мнение крайне ошибочно. Реализация сексуальной фантазии укрепляет психологическое и, что немаловажно, физиологическое состоянии любого взрослого человека. Секс-товары дают людям наслаждение и не стоит стесняться их использования.
В конце концов, мы все взрослые люди и имеем полное право экспериментировать в своей интимной жизни. К тому же подобные игрушки могут укрепить брак или просто отношения между влюбленными парами.
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