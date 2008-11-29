МВФ прокоментувала ситуацію в Україні: є прогрес і є розчарування

Місія повертається і сподівається досягти "швидких результатів" в переговорах.

Незважаючи на деякі невирішені питання, місія МВФ, яка прибуває в Україну 14 листопада, сподівається на швидкі успішні переговори. На цьому наполягає директор управління Міжнародного валютного фонду з питань Європи Пол Томсен, повідомляє "Голос Америки".

- Сподіваюся, досягнемо швидкого результату. Хоча прогрес обнадійливий, залишаються деякі невирішені питання.

За останні роки, за оцінками представника МВФ, Україна дуже успішно стабілізувала макроекономіку, проводить хорошу фіскальну політику, хорошу монетарну політику, забезпечує незалежність центрального банку, почала очищення фінансового сектора.

- Думаю, це дуже добре, - зазначив Томсен.

Він додав, що важливо зберегти незалежність центрального банку, досягти прогресу в фінансовому секторі, продовжити бюджетну консолідацію. Питання очищення банківського сектора буде важливою частиною обговорень.

- Це одне з питань. Україна досягла прогресу. Ми знаємо, що існують виклики. Важливо, щоб не було відкату в досягненнях. Тому, це важлива частина обговорень, - зазначив представник МВФ.

З іншого боку, на думку МВФ, Україна не так добре просувається в структурних реформах.

- Можна сказати, що в останні роки розвиток подій тут засмучував. Нас особливо турбують питання корупції і управління, і я думаю, що новий уряд повинен докладати більше зусиль в цій сфері, - зауважує директор МВФ з питань Європи.

На зараз в Україні діє короткострокова програма МВФ "стенд-бай", метою якої було забезпечити перехідний період і допомогти зберегти досягнення в макроекономіці, поки відбувалися вибори і формувався новий кабінет міністрів. Очікується, що місія проведе переговори з українським керівництвом про нову трирічну програму розширеного кредитування, яка повинна замінити програму "стенд бай", обсяг якої склав 3,9 мільярда доларів.