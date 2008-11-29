Пять причин для обучения сотрудников английскому языку

Некоторые руководители считают обучение работников английскому пустой тратой времени и сил. Это не так. Обучать собственные кадры – значит делать вложения в будущее компании, которые принесут дивиденды в ближайшей перспективе.

Границы становятся прозрачными. Связи с бизнесом из других стран приносят ощутимую прибыль. Налаживать сотрудничество с зарубежными партнёрами (поставщиками сырья или покупателями продукции) должны компетентные сотрудники, уполномоченные на ведение переговоров. Незнание языка – это не повод для увольнения. Запишите на корпоративные курсы английского в Киеве менеджеров, принимающих участие в переговорных процессах. Пять весомых причин говорят в пользу этой инициативы.

Экономия и удобство

Приглашать переводчика, когда намечаются деловые встречи, не совсем удобно. Траты на обучение кажутся внушительными по сравнению с оплатой одноразовой услуги. На практике всё сложнее. Если «выездные» переговоры длятся больше одного дня, для переводчика придётся покупать билеты и оплачивать гостиницу. Обязательно возникнут и дополнительные расходы.

На самом деле «вырастить» собственного переводчика гораздо выгодней. Со временем траты на «постороннего» специалиста превысят сумму, которую необходимо потратить на собственные кадры.

Открытие перспектив

Приглашённый переводчик не будет заботиться, чтобы договор был выгоден компании. Он работает на официальной части переговоров. Собственный менеджер, знающий иностранный язык, преподнесёт предложение в выгодном свете. Он сможет общаться с представителями потенциальных партнёров в неформальной обстановке. Дружеское общение – плодородная почва для новых деловых связей и выгодных контрактов.

Снижение «текучки» кадров

Сотрудник, обучение которого оплачено работодателем, ценит хорошее отношение. Часто такие кадры держатся на рабочем место не только потому, что в условиях трудового договора указан срок, в течение которого увольнение по собственному желанию невозможно. Благодарность за учёбу повышает лояльность. Специалист понимает, что компания заинтересована в нём. Растёт мотивация к служебному росту. Значит, человек больше отдаётся работе и приносит пользу бизнесу.

Сплочение коллектива

Спокойная атмосфера – условие для раскрытия потенциала работника. Приятней работать в дружном коллективе. Посещая курсы вместе, сотрудники находят общие темы для разговоров помимо работы. Не придётся тратить время и деньги на проведение корпоративных мероприятий.

Повышение дисциплины

Изучение языка – это увеличение нагрузки. Кроме текущей работы, у сотрудника появляются другие обязанности. Это дисциплинирует. Человек учится вкладываться в обозначенное время. Эффективность его труда повышается. Налицо рост сознательности и самодисциплины.

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