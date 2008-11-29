Как продлить жизнь ноутбука

Приобретение ноутбука значительно расширяет круг возможностей. Прежде всего — это мобильность. Благодаря компактным размерам, небольшому весу и беспроводному выходу в интернет, устройство можно взять с собой везде. Это незаменимый инструмент для удаленной работы, студентов, деловых людей. Но, как и любая техника, в процессе эксплуатации ноутбуки подвержены поломкам.

Опытный мастер справится практически с любой неисправностью и прежде чем принятся за поиск детали на https://zeto.ua/ для замены, обязательно продиагностирует все части. Стоит отметить, что результат ремонта в многом зависит и от качества заменяемых деталей.

Самые распространенные неисправности. Топ 10

Чаще всего поводом обращения в ремонтную мастерскую являются:

Заливание клавиатуры жидкостью. Пользователи совмещают процесс работы с принятием пищи, в результате часто это приводит к ремонту.

Выход из строя блока питания.

Поврежденная матрица. По инерции закрывая крышку ноутбука, случается, что на клавиатуре остаются забыты какие-то предметы. В таком случае замена разбитой матрицы неизбежна.

Поломка жесткого диска.

Вследствие заливания устройства жидкостью или поломки видеокарты, может пострадать и материнская плата.

Несоответствующая работа оперативной памяти.

Следствием частого перевоза ноутбука в транспорте, являются образующиеся от вибрации царапины на винчестере.

Попадание в систему охлаждения инородных предметов приводит к перегреву и поломке.

Повреждение разъемов USB, шлейфов.

Перегорание контактов, предохранителей.

Какие меры принять, чтобы продлить работу ноутбука

Соблюдая элементарные требования по эксплуатации устройства, можно длительный срок не думать о ремонте:

приобрести специальную сумку для транспортировки ноутбука;

не начинать работу, не вытащив устройство из чехла;

не оставлять на открытой поверхности емкости с жидкостью;

перед закрытием крышки, проверить нет ли посторонних предметов на клавиатуре;

не включать устройство сразу после переохлаждения;

не желательно располагать ноутбук в рабочем состоянии на мягкой поверхности;

корректно проводить выключение.

Часто задаваемые вопросы и ответы мастеров

Ремонт ноутбука процесс недешевый, в связи с этим у их пользователей возникает ряд вопросов:

Стоит ли ремонтировать или лучше купить новый?

Ответ на этот вопрос зависит от нескольких показателей:

причина поломки и какая деталь подлежит замене;

возраст устройства;

стоимость при покупке.

Если ноутбук недорогой и приобретен 10-12 лет назад, то лучше купить новый, поскольку сильно устарело и его программное наполнение.

Где лучше покупать комплектующие?

Многие детали можно приобрести только под заказ. Важно выбрать надежный интернет-магазин с высоким рейтингом, множеством положительных отзывов. Отлично зарекомендовал себя Zeto с полным ассортиментом качественных комплектующих для ноутбуков.

Какова вероятность, длительного срока службы после ремонта?

Бытует мнение, что стоит один раз отремонтировать технику, и она будет ломаться постоянно. Но это не так. Если ремонт произвел квалифицированный мастер, с заменой надежных деталей, то вероятность надлежащей работы не один год довольно высока.

При неисправности ноутбука не стоит спешить с покупкой нового, следует отнести его на диагностику к опытному мастеру. Замена детали хорошего качества вполне способна продлить жизнь устройства на долгое время.