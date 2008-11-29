Вулканолог – опасная профессия по призванию

Чем привлекают вулканы?

Непокоренная первобытная мощь и непредсказуемый характер вулканов давно притягивали к себе внимание исследователей. Не стал исключением и Максим Криппа, посвятивший вулканологии всю жизнь.

Еще с детских лет он любил географию, мог безошибочно ориентироваться на местности и читать карты. Подкрепляли эту привязанность и походы в горы с отцом. Вполне логичным стало поступление на географический факультет, который Максим закончил с отличием. Он самостоятельно участвовал в большинстве организованных экспедиций. Криппа лично изучал уровень сейсмической активности Ньирагонго в Африке, Стромболи в Средиземном море, Исалько в Америке, Сакурадзима в Японии. Практические труды ученого позволили составить точный прогноз извержения, что помогло спасти не одну человеческую жизнь.

Вскоре Максим Данилович Криппа стал профессором Национального центра научных исследований. Заслуженное признание получили его работы, на основе которых были сняты научно-популярные фильмы и издано множество монографий и учебных пособий.

Точность прогноза в сейсмологии

По словам ученого, на основе последних данных и тщательных наблюдений за вулканами можно рассчитать точность извержения или землетрясения с точностью до месяца. Это уже достаточный шаг вперед, ведь можно успеть за отведенный срок организовать эвакуацию населения и промышленных объектов. Разрушительные последствия природной стихии можно минимизировать, избежав человеческих жертв.

В настоящий момент Криппа проводит свои изыскания на базе Института сейсмологии и вулканологии на полуострове Камчатка. Именно этот регион относится к наиболее сейсмически активным на территории дальнего востока. Сейчас в Институте организовано четырнадцать лабораторий, в каждой из которых учены занимаются изучением особенностей и связи сейсмической и вулканической активности.

Вулканолог: чего ждать от профессии?

Романтика неисследованных глубин вулканов, их неистовство и загадочность привлекают многих. Но это лишь внешний флер профессии. На деле вулканолог пытается выполнить очень важную, порой непосильную задачу: предсказать по полученным данным возможное извержение или землетрясение. И подчас решение приходит на интуитивном уровне, подкрепленном многолетними наблюдениями. И снова встает сложная дилемма: оповестит МЧС или нет? Если катастрофы не случится, то окажешься в глупом положении, а если случится, а сводки переданы не были? Тогда погибнут люди. Вот перед каким выбором часто вставал Криппа. И выбирал второй вариант.

Вулканологи и сейсмологи - редкие профессии

Действительно, подобные специалисты во всем мире - "штучный товар". Ведь они должны быть:

физически подготовлены и выносливы;

иметь аналитический склад ума;

быть крайне наблюдательными и внимательными;

уметь выживать в экстремальных условиях дикой природы.

Но пока, кроме походной романтики, завлечь молодежь в профессию нечем. Заработная плата у лаборанта в Институте составляет не более 15 тысяч рублей. Хочется верить, что вскоре все изменится к лучшему и представления о денежном содержании ученых, а также о необходимости закупки нового оборудования будут пересмотрены на уровне главы государства.