"Батьківщина" Юлії Тимошенко пішла в опозицію

Депутат не змогла змиритися з результатами голосування за ринок землі.

Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявила, що її фракція "Батьківщина" йде в опозицію. Про своє рішення депутат повідомила відразу ж після голосування парламенту за ринок землі. Сама Тимошенко ставилася до даної законодавчої ініціативи дуже критично.

- Наша команда заявляє про перехід партії "Батьківщина" в опозицію до політики знищення України, в опозицію до політики продовження епохи бідності. Ми оголошуємо опозицію проти розпродажу з молотка всіх стратегічних об'єктів власності України, в тому числі землі. Ми не поділяємо таку політику, - заявила Тимошенко.

Більш того, депутат планує подати подання до Конституційного суду для роз'яснення 13 статті Конституції, де зазначено, що українська земля є власністю українського народу.

Таким чином, сьогодні в парламенті розклад наступний. В опозиції до нинішньої влади знаходяться вже три фракції - це "Опозиційна платформа" За життя "," Європейська солідарність "і" Батьківщина ". Не визначеним залишається тільки" Голос ".

О 9.00 глава держави Володимир Зеленський зустрівся з представниками своєї фракції, щоб досягти внутрішнього консенсусу щодо земельного питання. Після цього депутати від "Слуги народу" для чогось заблокували трибуну. Потім трибуну заблокували депутати від ОТЗЖ. Але в підсумку проект закону все одно був прийнятий.

Відкриття ринку землі: що в підсумку взяли депутати

Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", який вводить ринок землі в Україні з 2020 року. Номер цього законопроекту № №2178-10. У першому читанні за нього проголосували 240 депутатів. Ми вирішили розібратися, які норми залишилися, а які змінилися після обговорень в комітетах.