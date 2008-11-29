Подбор чехла на Samsung

Защита для смартфонов Samsung: накладка или чехол-книжка

Став владельцем стильного, производительного, и при этом недешевого Самсунг Гэлакси, невольно задумываешься о его уязвимости к внешним воздействиям. Чтобы случайный удар или падение не стали для гаджета фатальными, предусмотрено множество сопутствующих аксессуаров. Одни из самых практичных и удобных из них — чехлы.

Разновидностей чехлов для смартфонов Samsung можно выделить десятки. Но наибольшую популярность завоевали два типа: накладки и книжки. Подробнее об особенностях каждого из них — далее.

Преимущества и недостатки накладки

Чехол-накладка в названии четко отражает свою суть. Это тонкая панель, которая накладывается на заднюю часть смартфона, закрывает крышку АКБ и торцы устройства. Экран остается открытым. С одной стороны, это обеспечивает свободный доступ ко всем функциям телефона, с другой — дисплей нуждается в дополнительной защите.

Накладки легкие, разнообразные по дизайну и материалам изделия. Часто их приобретают не только и не столько для протекции, сколько ради яркого внешнего вида, хотя есть и совершенно прозрачные модели. Также они подойдут активным пользователям, которые буквально не выпускают свой Samsung Galaxy из рук.

Плюсы и минусы чехлов-книжек

Книжки выглядят и функционируют более основательно. Такие чехлы закрывают телефон со всех сторон, чтобы совершить звонок или полистать ленту соцсетей, необходимо открыть крышку чехла. В случае необходимости, например, для просмотра видео, аксессуар можно преобразовать в подставку для гаджета.

Дизайн книжек не так разнообразен, как у накладок, хотя при желании можно подобрать аксессуар с оригинальным внешним видом из материалов премиум-класса. Но главный их недостаток — значительные габариты, что усложняет транспортировку устройства, особенно если носить телефон в кармане джинсов.

Как видите, однозначно рекомендовать тот или иной вариант нельзя. Каждое решение оптимально подходит для конкретных условий эксплуатации смартфона Самсунг. Возможно, окончательно определиться вам поможет каталог интернет-магазина АКС. Не стоит забывать и про индивидуальные вкусы, ведь чехол — это не только защита телефона, но и стильный аксессуар.