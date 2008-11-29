Технологія вирощування соняшника

Соняшник є міцною і простою для вирощування однорічною рослиною. Плоди соняшника однорічного використовують у виробництві соняшникової олії, козинаків, халви і безлічі інших продуктів. Для ефективного вирощування соняшнику слід до нього висадити ярий ячмінь, кукурудзу або бобові, крім квасолі через наявність спільного з соняшником захворювання.

Якщо район, в якому планується вирощувати соняшник, характеризується достатньою вологістю ґрунту, то його необхідно обробити шляхом лущення (дискового і лемішного), далі провести зяблеву оранку до 30 см. Навесні обробляти слід шляхом боронування зябу з одночасною культивацією.

Щоб знати, як садити соняшник, треба дотримуватися особливості агротехнології вирощування, якої потрібно дотримуватися для максимально ефективного врожаю. А ще щоб зібрати гарний врожай потрібно закупити якісний посівний матеріал. В інтернет-магазині https://lnzweb.com/hybrid/sunflower можна придбати насіння соняшника, яке є справжнім рекордсменом з урожайності та олійності.

Особливості ґрунту

Найбільш придатними для вирощування соняшнику ґрунтами є:

чорноземи супіщані і суглинисті;

каштанові і наносні ґрунту.

Райони, для яких найбільш характерні такі види ґрунтів, відрізняються спеціалізацією на виробництві соняшнику.

Однією з основних вимог до ґрунту є вологість, незважаючи на стійкість цієї рослини до засух, і відсутність багаторічних бур'янів.

Нижня межа температури ґрунту повинна бути не менше 8 градусів, а відстань між рослинами повинна бути більше 20 см. Соняшник повинен вирощуватися в оптимальній температурі 25-27 градусів. Вихід за ці рамки може призвести до пригнічення і, в кінцевому рахунку, загибелі рослини.

Світло

Соняшнику потрібне рясне світло, але перевищення світлового дня понад 14 годин може згубно позначитися на рослині, послаблюючи розвиток і дозрівання. При тривалому затіненні, на початку розвитку, відбувається виникнення маленьких кошиків. Ця рослина дуже залежить від рівня інсоляції.

У той час як сходи можуть витримати до -6 градусів, квітки гинуть при нульовій температурі.

Розмноження

Розмножувати соняшник однорічний слід тільки насінням. Живцювання підходить тільки для багаторічної рослини, так званого соняшнику клубненосного.

Необхідно ретельно відібрати насіння, воно повинно бути великих розмірів, без фізичних вад, належати до сортів зі схожістю не менше 90%.

Щоб позбутися від мікроорганізмів, які згодом можуть викликати небажані захворювання, необхідно обробити насіння дезинфектантами, наприклад, фунгіцидом. Безпосередньо перед тим, як висаджувати посівний матеріал, його замочують.

Як посадити соняшник

Декоративний соняшник - посадка і догляд

Час, коли потрібно почати засівати соняшник, залежить від температури навколишнього середовища, ґрунту, вологості, наявності бур'янів і інших чинників. Рекомендується почати посів після 10-12 днів після початку польових робіт.

Перед тим, як виростити соняшник на дачі або виробництві з насіння, треба з'ясувати їх якість, розміри, обстежити на фізичні ушкодження.

Догляд за молодими пагонами проводиться механічним шляхом. Для досягнення високого результату необхідно провести коткування ґрунту кільчасто-шпоровими котками для збереження вологи. Також слід боронувати з додатковою обробкою культиватором.

Можна провести хімічну прополку з використанням гербіцидів. Після того, як пройшло 5 діб після посіву, необхідно проборонувати поперек рядів.

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Основні фази в розвитку соняшнику

Для вирощування соняшнику та якісного догляду у відкритому ґрунті слід розібратися в стадіях розвитку соняшнику.

У його розвитку виділяють 4 фази:

вегетативна;

репродуктивна;

дозрівання;

старіння.

Вегетативна стадія включає в себе появу сходів і розвиток листа понад 4 см. В репродуктивній стадію відбувається розвиток бутона аж до дозрівання, в кінці якого можна збирати урожай. На цій підставі можна проміняти технологію інтенсивного обробітку соняшнику, не завдаючи йому шкоди.

Як слід поливати соняшник

Щоб отримати рясний урожай і, тим самим, зміцнити свій бізнес або сільське домашнє господарство, необхідно ретельно доглядати за соняшником. В першу чергу, він полягає в регулярному поливі, який проводять не менше 1 разу на день. Якщо настає час посухи, то найкраще робити поливання 2-3 рази на день. Якщо температура навколишнього середовища досягає 30 градусів і більше, то полив здійснюється в міру просихання ґрунту.

Від посіву до розпускання квіток потреба води збільшується приблизно в 2 рази. У зв'язку з цим, слід збільшувати кількість і частоту поливів. Але варто звернути увагу також на те, що волога може застоюватися в ґрунті, викликаючи негативні явища на рослину.

Під час росту і розвитку соняшнику необхідно виключити ріст бур'янів, для цього потрібно періодично проводити боронування.

Запилення соняшнику бджолами може привести до зростання врожайності до 40%.