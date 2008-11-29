Кажуть вчені: вейпінг шкодить зубам не менш, ніж сигарети

Незважаючи на всезростаючу кількість попереджень про небезпеку вейпів, на них є попит - принаймні молодими людьми та є доволі модною штукою.

Так, історії про гаджети, що вибухають у роті, і ризики рідкісного типу пневмонії не надто надихають. Але вони, тим не менш, не дають належного ефекту на підлітків і молодих людей, основних споживачів вейпів.

А ось нові дані, щось нам підказує, можуть тут спрацювати.

Як щодо впливу вейпінга на здоров'я зубів? З звичайними сигаретами все зрозуміло - вони сприяють потемнінню і руйнуванню емалі, провокують неприємний запах з рота і впливають на стан слизової. Тільки ось вейпи, по всій видимості, роблять те ж саме.

Лікарі з Американської стоматологічної асоціації пояснюють, що тепло змінює склад і кількість бактерій в роті, причому, бактерій не надто корисних, тому що тепле і вологе середовище особливо подобається патогенам.

Крім того, вейпінг може привести до руйнування зубів, втрати кісткової маси і запалення ясен. Також є дані, що постійно тепловий вплив може зробити ротову порожнину більш сприйнятливою до інфекцій.

Нарешті, уникнути потемніння емалі не вийде. Хоча вейпи не містять смол, вони все ще містять нікотин, який робить зубну емаль шорсткішою, так що інші продукти і напої будуть залишати на ній сліди ще швидше.

Виходить, вейпінг знову не є нічим кращим, ніж звичайні сигарети. Не випадково дослідники підкреслюють, що, хоча гаджет є чимось новим і зараз активно вивчається, куріння вейпів і куріння сигарет варто сприймати однаково.