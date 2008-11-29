Рада прийняла бюджет-2020

За проголосували 280 депутатів при необхідних 226-ти.

Верховна Рада 14 листопада прийняла закон про державний бюджет на 2020 рік, Документ отримав 280 голосів "за" при необхідних 226-ти.

14 листопада - рекордно рання дата прийняття бюджету

Все-таки турборежим дає про себе знати. Ніколи ще держбюджет не брали настільки заздалегідь, як в 2019-му році.

Основні показники бюджету-2020

Доходи бюджету-2020 затверджені в сумі 1,09 трлн гривень (це на 87,2 млрд грн. більше ніж у минулому році), витрати - 1,18 трлн гривень (збільшилися на 67,5 млрд грн в порівнянні з 2019 роком). Граничний обсяг дефіциту бюджету визначено в 94,275 млрд гривень.

Законом визначено на 31 грудня 2020 граничний обсяг державного боргу в сумі 2,045 трлн гривень і граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 318 млрд гривень.

Прожитковий мінімум в 2020 році встановлено з 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень.

Витрати на національну безпеку і оборону становлять 245,8 млрд гривень, що на 33,8 млрд грн більше, ніж в 2019 році.

На медицину в новому бюджеті закладено 113,3 млрд грн, на соціальне забезпечення - 294 млрд грн., на освіту - 145,1 млрд, на інфраструктуру 73,7 млрд.

Показники прожиткового мінімуму для бюджету-2020.

Перед голосуванням за проект бюджету-2020 народні депутати підтримали правку до Бюджетного кодексу, згідно з якою акцизний податок з палива в наступному році залишиться на місцях. Таким чином, в Дорожний фонд мільярдні збори йтимуть безпосередньо тільки з 2021 року. Йдеться про суму близько 7,7 млрд гривень.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується в сумі 282,1 млрд гривень, в тому числі погашення зовнішнього боргу - 120,3 млрд гривень, внутрішнього - 161,9 млрд гривень. Платежі на обслуговування держборгу в 2020 заплановані на рівні 141,5 млрд гривень.

Основою для розрахунку показників проекту державного бюджету на 2020 рік був обраний сценарій, який передбачає зростання реального ВВП на 3,7%, зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 5,5%, середня зарплата - 12 497 гривень.