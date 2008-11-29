Як обмежують ринок землі в інших країнах

Заборона на купівлю іноземцями

Президент запропонував ввести заборону на купівлю землі іноземцями до проведення всенародного референдуму з цього питання. Правда, депутати в першому читанні поправку Зеленського не врахували.

Був проголосований законопроект в урядовій редакції, яка вводить відстрочку для іноземців на чотири роки. Можливо, норма з забороною з'явиться до другого читання. Що стосується ЄС, то там кожна держава сама вирішує, обмежувати право іноземців на купівлю землі чи ні.

У багатьох країнах вводився мораторій на прихід іноземців на місцевий ринок землі. Залежно від політики держави в цьому питанні, такий перехідний період тривав від 3 до 7 років. Більш того, в деяких державах іноземці істотно обмежені в правах володіння землею на постійній основі.

Так, в сусідній Польщі іноземці можуть купити землю тільки в тому випадку, якщо вони в шлюбі з громадянами Польщі і жили в країні останні 2 роки. Або якщо вони жили в Польщі останні 5 років, після отримання статусу постійного резидента.

В Угорщині купувати землю можуть тільки громадяни ЄС. Юридичним особам заборонено купувати землю. У Молдові землю можуть купити тільки громадяни цієї країни або особи з подвійним громадянством.

У сусідній Росії також заборонили покупку землі іноземцями. Юрособи, в статутному капіталі яких частка капіталу іноземних громадян більше 50%, можуть тільки орендувати землю.

Як кажуть у Світовому банку, заборона на продаж сільгоспземель іноземцям, яку пропонують ввести в Україні, чи не суперечить європейській практиці.

"В Європі існує різна практика: деякі країни дозволяють іноземцям купувати землю сільськогосподарського призначення, а деякі - ні, інші забороняли продаж на кілька років", - зазначили в організації.

Максимальний термін оренди

У Польщі максимальна площа ділянки у власності не може перевищувати 500 Га. У Румунії цей показник ще нижчий - там можна купити не більше 100 га на людину. В Угорщині - максимальна площа "в одні руки" для фізосіб становить 300 га. У Росії максимальний розмір встановлюється місцевими органами влади, але не може перевищувати 10% площі с / г території того чи іншого регіону.

При цьому в багатьох країнах взагалі немає ніяких обмежень по максимальному земельному пулу в одні руки - такі правила в Нідерландах, в Італії і Німеччині.

У Франції для приватних осіб часто є умова, що покупець повинен бути жителем того регіону, де купує землю.

В Україні пропонують встановити обмеження на рівні 210 тисяч гектарів. Багато противників відкриття ринку землі говорять, що це багато.

До речі, в більшості країн є і мінімальний розмір ділянки, з яким проводять операції. Щоб не розбивати землю на маленькі клаптики, які не дозволяється продавати ділянку площею менше 2 гектарів. У Сербії мінімальний ділянку становить півгектара.

Мінімальний термін оренди

Щоб орендар не "вбивав" землю, а власник був захищений від загроз розірвати договір, в деяких країнах вводять мінімальний термін оренди землі. Так, наприклад, в Швейцарії він становить 9 років. У Нідерландах 6 років, для фермерських господарств - 12. В Австрії цей період становить 3 роки.

У 2016 році в Україні була введена норма встановлення терміну оренди земель сільськогосподарського призначення не менше 7 років, а в разі передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, - не менше 10 років.