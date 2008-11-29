Чистка матрасов в Киеве

Спальное место обязано содержаться в чистоте, иначе вряд ли вам удастся обеспечить качественный, здоровый сон домочадцев. Чтобы на должном уровне привести в порядок матрасы, собственных усилий без применения специальных чистящих средств и моющих растворов недостаточно. Это опыт, с которым вряд ли удастся поспорить тем, кто пробовал самостоятельно произвести химчистку изделий.

Чистка матрасов в Киеве https://uborka24.com.ua/kliningovye-uslugi/himchistka-matrasov - одна из наиболее востребованных услуг на сегодня. Но, учитывая огромное количество столичных клининговых компаний, потребителю не всегда с первого раза удается найти истинных профессионалов своего дела. Однако сегодня существует проверенная временем компания, где работает штат специально обученных клинеров, способных справиться с загрязнениями любой сложности. Для этого используются сертифицированные, безопасные для человеческого здоровья средства и специализированная техника.

Как происходит чистка матрасов на дому

Диагностика, осмотр изделия, определение материала, из которого оно выполнено; Опрос клиента для выяснения самых проблемных участков; Нанесение специального чистящего средства на наиболее загрязненные места при помощи специального аппарата; Обработка пятновыводителем небольших загрязнений; Въевшаяся грязь выводится из глубин ткани, а затем высасывается в устройство для чистки матрасов; Промывка поверхности изделия чистой водой; Вакуумная сушка.

Почему лучше обратиться к профессионалам

Решение самостоятельно избавиться от грязи на матрасе, как правило, приводит к плачевным последствиям. Нет никакой гарантии, что вам удастся полностью вымыть грязь, удалить пылевых клещей и утилизировать незаметные аллергены. После собственноручной мойки не получится до конца просушить глубинную структуру изделия, что вследствие приведет к появлению грибков и плесени за счет оставшейся влаги внутри. Также, не имея в наличии специальных аппаратов, не удастся удалить частицы моющих средств. Даже несмотря на их безопасный состав, следует тщательно вымывать химический раствор из ткани.

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