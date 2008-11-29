Як вибрати клініку для пластичної операції

Зазвичай, навіть вирішивши змінити зачіску або зробити манікюр, дівчата не йдуть в перший-ліпший салон. Що вже говорити про вибір клініки пластичної хірургії. У 2018 році вийшов новий наказ, відповідно до якого клініки пластичної хірургії повинні відповідати певним вимогам. Вибір і раніше не був легким, а тепер заплутатися стало ще простіше.

На сьогоднішній день існує багато клінік, які не відповідають стандартам, необхідним в пластичній хірургії. Однак якість послуг, що надаються залежить не тільки від сучасного обладнання, а й від кваліфікації фахівців, їхнього досвіду роботи та освіти.

Завдяки новому наказу відразу відсічуть сумнівні установи, що знаходяться практично в підвалах житлових будинків. Такі заклади раніше залучали своїми невисокими цінами, однак за якість зробленої операції ніхто не ніс повну відповідальність.

Головна порада, яку можна дати пацієнтам: не потрібно поспішати і приймати швидке рішення на користь тієї чи іншої клініки. Краще спочатку зібрати максимум інформації з кількох клінік і згодом вибрати гідну.

Не варто сліпо вірити рекламі, яка розповідає про чергову «най-най» клініку. Звичайно, реклама бреше не завжди, але бігти в клініку тільки тому, що у неї ефектний піар, не рекомендується. Потрібно просто взяти цю клініку на замітку і продовжувати пошуки.

Ліцензії

В першу чергу необхідно звернути увагу на державні ліцензії. В ідеалі їх повинно бути три: на стаціонарну та амбулаторну діяльність і на використання сильнодіючих препаратів. Якщо ліцензій немає, то клініка не має права вести медичну діяльність.

Іноді відбувається так, що клініка насправді є одноденною установою, яка здає в оренду приміщення для лікарів. Якщо раптом відбуваються незаплановані ускладнення, притянути співробітників такої «клініки» до відповідальності буде просто неможливо. Тому якщо на ваше прохання вам не показують ліцензію - сміливо йдіть і продовжуйте пошуки в іншому місці.

Популярність і репутація лікарів

У хороших клініках зазвичай сертифікати, дипломи та інші нагороди лікарів висять на видному місці. Обов'язково сходіть на консультацію до фахівця, поцікавтеся його освітою, досвідом роботи. Попросіть показати фотографії виконаних пластичних операцій «до і після». Саме такі фотографії говорять краще будь-яких слів.

З'ясуйте, які курси додаткової кваліфікації останнім часом проходив фахівець. Задайте фахівцю всі хвилюючі вас питання - і тільки після цього приймайте рішення. Зрештою, пластику вам буде робити саме лікар, а не клініка, тому не бійтеся здатися надто нав'язливими.

Обов'язково пошукайте відгуки в інтернеті. Не варто на 100% довіряти отриманій з мережі інформації, але, можливо, ви візьмете щось корисне для себе.

Власний стаціонар

З 2018 року в клініках пластичної хірургії заборонено ставити пацієнтам уколи в своїх кабінетах. Тепер це необхідно робити тільки в спеціально відведених приміщеннях.

У клініці повинна бути не просто операційна, але і палата спостереження. Також з 2018 року в клініках пластичної хірургії необхідна власна реанімаційна.

Стаціонар в клініці також має анестезіологічну службу. Тобто моніторинг пацієнтів здійснюється цілодобово, і в разі непередбачених ситуацій медична допомога буде надана миттєво.

Обладнання повинно бути якісним і сучасним. З 2018 року в кожній клініці пластичної хірургії обов'язково повинні бути апарат мамографії, комп'ютерної томографії і т.д.

Послуги

Якщо операцію, за якою ви прийшли, не внесено до списку «офіційних», а персонал говорить, що вона проводиться, потрібно бігти з такої клініки якомога швидше. Не варто вірити словам, що все це - формальність. Запам'ятайте головне правило: або вам офіційно надають послугу, або ви негайно залишаєте заклад.

Ціна

Якість послуги найчастіше прямо залежить від її ціни. В першу чергу слід згадати приказку: «Скупий платить двічі». І мова тут не завжди йдеться про гроші. Погнавшись за дешевизною пластичної операції, згодом можна розплатитися невиправданими ризиками для здоров'я.

Так, акції на будь-які процедури можливі і в хороших клініках, проте всі послуги не можуть бути значно дешевше, ніж в цілому на ринку.

Ланцюжок простий: чим нижче ціни на операцію - тим менше отримує хірург. Чим менше отримує хірург - тим він недосвідченіший. Професіонали навряд чи погодяться на низькооплачувану роботу. Пам'ятайте, що навіть найпростіша на перший погляд операція вимагає не тільки знань і зусиль, але і часу, медикаментів, обладнання. Тому спочатку вона не може коштувати дешево.

Отже, якщо всі перераховані вище умови співпали з вашими очікуваннями, то залишається останній, але не менш важливий фактор. Потрібно, щоб ваші естетичні уподобання збіглися з баченням спеціалістом.

Інакше очікування від операції можуть абсолютно не збігтися з отриманим результатом.