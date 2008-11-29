Трамп запропонував Ердогану $ 100 млрд

Президент Трамп запропонував президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану, який повинен відвідати Білий дім в середу, пакет стимулів для поліпшення відносин між США і Туреччиною. Він практично нічим не відрізняється від тих стимулів, які адміністрація запропонувала минулого місяця в невдалій спробі зупинити вторгнення Туреччини до Сирії.

У новому листі Ердогану минулого тижня Трамп дав зрозуміти президенту Туреччини, що все ще можливі торговельні угоди на $ 100 млрд і обхідний шлях, що дозволяє уникнути санкцій США після покупки Туреччиною російської системи S-400.

Ця пропозиція може привести до сказу більшість в Палаті представників, хто проголосував минулого місяця за введення санкцій проти Туреччини через її напад на Сирію, і двопартійну групу сенаторів, яка запропонувала аналогічний законопроект.

«Ганебно, що президент Трамп запросив президента Ердогана в Білий дім після того, як Ердоган напав на наших сирійських курдських союзників, а сили під командуванням Туреччини зробили те, що сама адміністрація називає військовими злочинами», - сказав сенатор Кріс Ван Холі, який поряд з сімома іншими демократами і вісьмома республіканцями спонсорував законопроект Сенату.

Після свого рішення вивести війська США з північної Сирії президент Трамп виступив з безліччю помилкових заяв про турків і курдів. Трамп довгий час показував близькість до турецького лідера, називаючи його «другом» і «міцним хлопцем, який заслуговує на повагу». Візит Ердогана в Білий дім також став частиною пакету заходів, запропонованого Трампом під час телефонної розмови з турецьким лідером 6 жовтня.

«Ми відмовилися від пропозиції, коли турки увійшли до Сирії. Як тільки був припинений вогонь, ми вирішили знову виступити з пропозицією », - зазначив один високопоставлений чиновник.

В обмін на пропозицію Трампа Ердоган може продовжити дотримуватися угоди про припинення вогню від 17 жовтня, укладену з віце-президентом. Туреччина, союзник НАТО, продовжить активно підтримувати цілі США щодо запобігання відродження ІГІЛ в Сирії і створення стабільного сирійського уряду.

«По-друге, вони вирішать питання з S-400», - сказав високопоставлений чиновник. Поставка російської системи на початку цього року змусила США усунути Туреччину від виробництва і купівлі літаків F-35, а також ввести санкції відповідно до Закону CAATSA, метою яких стають через покупку російської оборонної техніки.

Трамп відкладав введення цих санкцій. Хоча високопоставлені представники адміністрації на початку цього року наполегливо заявляли про неприйнятність поставки обладнання, що, як заявили США і НАТО, ставить під загрозу можливості бойового літака F-35 нового покоління.

Тепер адміністрація наполягає на тому, що S-400 «не працює» таким чином, щоб була можливість «отримати доступ до нашого зв'язку і оборони F-35», сказав високопоставлений чиновник.

Крім того, зараз обговорюється рішення про те, щоб перевірити Туреччину на предмет того що вона не розгорнула поставлену систему. Потім її можна буде знову допустити до програми F-35.

Інший високопоставлений чиновник адміністрації відмовився обговорювати особливості пакета США, додавши, що «цей візит дає можливість для відвертого взаємодії з президентом Ердоганом. Це дозволить вирішити проблеми відносин США і Туреччини. Досягнення будь-якої двосторонньої торговельної мети вимагає прогресу у вирішенні основних проблем, таких як покупка Туреччиною російської системи S-400 ».

Лондонське новинне видання Middle East Eye, яке вперше повідомило про новий лист Трампа Ердогану, повідомило , що він попередив, що нездатність досягти угоди по російській системі може привести до того, що санкції в рамках CAATSA будуть неминучі. Угода може послабити прагнення деяких сенаторів покарати Туреччину за вторгнення. Ван Холі сказав, що його головний союник по сенатському законопроекту, сенатор Ліндсі Грем все ще прагне просувати його. Грем зазначив, що розгляне питання про скасування закону про санкції, пов'язаних з вторгненням, якщо турецькі війська будуть виведені з північної Сирії.

Наступ Туреччини почалося 9 жовтня після того, як Трамп наказав силам США в Сирії піти від кордону і припустив, що сирійські курди зроблять те ж саме. Він не призвів до того кровопролиття, якого багато хто боявся. Але не дав і стабільність, яку обіцяв уряд Ердогана, на тлі зіткнень і постійних повідомлень про страждання цивільного населення.

За даними ООН, через місяць після операції понад 100 тис. чоловік в північній частині Сирії залишаються вимушеними переселенцями.

«Є побоювання, що переміщені особи не мають доступу до їжі, чистої воді або медикаментів», - сказала у вівторок виконавчий директор Маргарет Хуанг.

Турецький посередник, Сирійська національна армія, стала громовідводом для критики. Її бойовиків звинувачують у зловживаннях, включаючи страти, побиття, викрадення людей і грабежі в районах, що знаходяться під контролем Туреччини.

Американські військові відстежують можливі зловживання, про які повідомляють активісти або лідери сирійських демократичних сил, курдського угрупування, з якими сили спеціальних операцій армії США тісно співпрацювали в Сирії протягом 4 років в боротьбі проти ІГІЛ.

Перестановка в США дозволила російським і сирійським урядовим силам увійти в райони, які роками були для них закриті. Це зміцнило позиції президента Сирії Башара Асада в його спробах повернути сирійську територію.

Але посередницькі сили Туреччини також боролися з Сирійською національною армією. Час від часу це призводило до смертельних зіткнень, які погрожували російсько-турецькою угодою, спрямованою на умиротворення в північній Сирії, і поділу території на сфери впливу.

Тиждень турбулентності поставили Анкару в стан оборони. Ердоган, який минулого місяця заявив, що будуть розслідуватися будь-які зловживання турецьких союзників сирійських повстанців, останнім часом почав захищати їх. У цьому місяці він заявив, що повстанці «захищають свою землю, рука об руку, плече до плеча з моїми солдатами».

Його уряд також зазнав критики, в тому числі з боку європейських держав, через те, що наступ Туреччини може зміцнити позиції ІГІЛ, оскільки він послабив союз США і курдів і відволік курдських бойовиків, які охороняли в'язниці, в яких знаходилися бойовики ІГІЛ. Щоб довести, що Туреччина залишається вірним партнером в антиісламській державній коаліції, в останні тижні влада провела акції протесту проти групи по всій Туреччині і оголосили про захоплення сотень членів на сирійській території під її контролем.

Анкара намагалася змусити західні держави повернути захоплених бойовиків, незважаючи на сильний опір, особливо в Європі.

У понеділок Туреччина почала депортувати членів ІГІЛ, які затримані в Туреччині, включаючи громадян США, Данії та Німеччини. Міністерство внутрішніх справ Туреччини заявило, що в найближчі дні додому буде відправлено ще більше європейців, в тому числі громадян Франції та Ірландії.

«Краще переглянути ставлення до Туреччини, країни, в тюрмах якої багато членів ІГІЛ. У той же час вона взяла під контроль райони, де вони знаходяться на сирійській стороні », сказав Ердоган, звертаючись до ЄС незадовго до від'їзду в США.