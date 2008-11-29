Нафтогаз підвищив ціни на газ для населення

Монополіст стверджує - це все одно найнижча з 2016 року ціна на газ в листопаді.

"Нафтогаз" в листопаді 2019 го почав підвищувати ціни на газ для населення. Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу". Підвищення, таким чином, склало 14.7%

У листопаді ціна на газ для потреб населення та інших споживачів, які отримують газ на умовах ПСО, складе 4899 гривень за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газозбута і транспортних витрат).

Проте, в компанії відзначають, що це найнижча з 2016 року ціна на газ для населення в листопаді.

Нагадаємо, що для визначення ціни газу по ПСО "Нафтогаз" вибирає найнижчий рівень серед чотирьох визначених урядом варіантів:

ціни "Нафтогазу" для комерційних споживачів за минулий місяць;

дані Мінекономрозвитку по середній митній вартості газу за минулий місяць;

середньозваженої ціни на Українській енергетичній біржі;

ціни відповідно до урядової постанови № 867 від 19 жовтня 2018 року.

У листопаді 2019 року найменшою виявилася ціна "Нафтогазу" для комерційних споживачів на умовах передоплати.

"У цьому місяці регульована ціна газу виявилася вищою, ніж ціна на умовах пропозиції від" Нафтогазу" Газовий запас "(4 874,42 грн за тисячу кубометрів), тому споживачі, які скористалися цією пропозицією, заощадять свої кошти. Якщо споживач не використовує за зимовий сезон весь передплачений обсяг, залишок коштів повернеться такому споживачеві на його рахунок в повному обсязі ", - йдеться в повідомленні.

У жовтні 2019 року ціна на природний газ для потреб населення та інших споживачів, які отримують газ на умовах ПСО, знизилася на 4,9% в порівнянні з вереснем і склала 4 272,76 гривень за тисячу кубометрів. Всього ж з квітня вартість газу в Україні впала на 32%.

Раніше в Нафтогазі спрогнозували, що ціна на газ в листопаді-грудні складе 7 184,8 гривень / тис. куб. м (без ПДВ).