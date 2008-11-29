В Україні з'явиться військова поліція

Нове відомство стане сучасним ефективним правоохоронним органом.

Президент Володимир Зеленський дав доручення Міністерству оборони і безпеки України розробити проект по створенню військової поліції. Про це повідомляється на сайті глави держави.

До 31 грудня міністр оборони Андрій Загороднюк повинен впровадити нову об'єднану систему керівництва і управління силами оборони, відповідну стандартам НАТО. Також в структурі Міноборони створять сучасний ефективний правоохоронний орган - військову поліцію.

Зеленський поставив ряд завдань і перед Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб - створити концепцію об'єднаного реєстру ветеранів та розробити проект технічного завдання платформи Е-ветеран.

За дорученням глави держави, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков займеться вдосконаленням процедури видачі посвідчень водія, а також спрощенням процедури акредитації закладів, що здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації водіїв.

Нагадаємо, в жовтні в Україні створили Раду сімей загиблих. Головою Ради призначено вдова загиблого воїна, Героя України Олега Михнюк Ірина Михнюк, яка повинна протягом десяти днів обрати і запропонувати відомству інших членів Ради - десять чоловік.

Рада сімей загиблих буде діяти за таким же принципом, як зараз працює Рада ветеранів - комунікувати з міністерством, звертати увагу на проблеми, проводити консультації.