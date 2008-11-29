Ін'ектроди відновлять нормальну роботу нервів і позбавлять від болю

Нейромодуляційна терапія - порівняно молодий розділ медицини. У ньому вивчаються і використовуються різні методи стимуляції нервів для відновлення нормальної активності центральної і периферичної нервової системи. Зазвичай фахівці використовують електричний або хімічний вплив на нервову тканину.

Підхід добре зарекомендував себе в лікуванні різних невралгій, хронічного больового синдрому, головних болів, епілепсії, паралічів і деяких психічних захворювань.

Відзначимо, що сучасні нейромодуляційні методи лікування вимагають впровадження в організм спеціальних пристроїв (як правило, в ході хірургічного втручання). Крім дуже високої ціни і вкрай складної процедуру установки, такі жорсткі імплантати мають ряд серйозних недоліків. Часто вони зростаються з тканинами організму, травмують їх або виходять з ладу.

Розробка, запропонована біоінженерами з університету Вісконсіна в Мадісоне (США), заснована на абсолютно новому підході. Очікується, що вона значно знизить вартість і інвазивність нейромодуляційної терапії, при цьому підвищивши надійність методу.

Вчені створили новий тип електрода, який впорскується в тіло у вигляді рідини. Своє творіння, назване "ін'ектрод", дослідники описали в науковому виданні Advanced Healthcare Materials.

"Ми запропонували вводити навколо нерва особливу рідину. Усередині тіла речовина застигає, створюючи гнучкий контакт з нервом. Звичайні імплантати дуже жорсткі і при рухах зношуються і ламаються. Придумана нами субстанція набагато більше нагадує природні тканини по своїй еластичності. Матеріал розтягується на 150- 200 відсотків, не втрачаючи при цьому своїх провідних властивостей ", - розповідає в прес-релізі професор Кіп Людвіг (Kip Ludwig), один з авторів нової розробки.

Для створення ін'ектрода дослідники змішали полімерну силіконову основу, схожу за своїми властивостями на хірургічний клей, з дрібними металевими частинками. Останні забезпечують електричну провідність суміші.

Далі отримана маса за допомогою звичайної ін'єкції вводиться вздовж нерва. Поступово застигаючи, матеріал утворює подобу тонкої струни, розташованої неглибоко під шкірою.

Завдяки цьому на електрод і нерв, уздовж якого він розташований, легко впливати прямо через поверхню тіла. Для цього використовується доступний пристрій, який зазвичай застосовується для електричної стимуляції м'язів.

Оскільки така відносно проста процедура не вимагає хірургічної імплантації електродів, вона менш затратна і більш безпечна для пацієнтів, підкреслюють розробники.

Надалі вчені планують ще більше спростити процес установки, що проводить елементи і робить його схожим на процедуру нанесення татуювання.

В даний час винахід вже пройшов ряд доклінічних випробувань, розроблених Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів.

Розробку вже протестували на лабораторних свинях і отримали багатообіцяючі результати. Наприклад, стимуляція блукаючого нерва "рідкими електродами" ефективно справлялася з порушеннями серцевого ритму, гіпертонією та іншими розладами у тварин.

Наступним кроком стане адаптація нової системи для поліпшення роботи спинного мозку. Пояснимо, що порушення на цьому рівні часто викликають хронічні болі в спині, тазі і кінцівках.

Творці сподіваються, що запропонована технологія з часом витіснить наркотичні знеболюючі ліки. На сьогоднішній день саме вони є основним способом полегшення стану у таких пацієнтів.