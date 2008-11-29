Зеленський підписав указ про невідкладні реформи в Україні

Президент доручив Кабміну вжити заходів для економічних реформ, прискорення соціально-економічного розвитку країни, підвищення рівня добробуту населення.

Президент Володимир Зеленський підписав указ №837 / 2019 "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави". Про це повідомляється на сайті глави держави.

Документом передбачені введення заходів продовження структурних економічних реформ, додаткових механізмів для прискорення соціально-економічного розвитку України, підвищення рівня добробуту населення, гармонійного розвитку регіонів, запровадження європейських стандартів життя, зміцнення держави.

Зеленський доручив Кабінету міністерства розробити до кінця 2019 року проекти щодо економічної, фінансової та енергетичної сфери. Мова йде про створення умов функціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні та поліпшення якості і доступності відповідних послуг, функціонування внутрішнього водного транспорту, управління відходами, протидії незаконному видобутку бурштину, погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії, яка утворилася до 1 липня 2019 року, лібералізації діяльності в сфері виробництва спирту етилового і лібералізації трудових відносин та оновлення законодавства про працю.

Також уряд розробить законопроекти щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємців, зокрема введення дворічного мораторію на проведення перевірок фізичних осіб - підприємців (ФОП) і пом'якшення їх відповідальності за порушення порядку подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.

Крім того, в указі відмічено підвищення рівня державної підтримки сімей з дітьми. До кінця 2019 року має бути розроблено технічне завдання електронної платформи "Е-ветеран".

Що стосується зовнішньої політики, протягом 2020 року уряд запровадить заходи по зміцненню міжнародної підтримки України в питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності і забезпечення сталої міжнародної підтримки курсу нашої держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію.