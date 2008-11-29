Synthetic - новый маркетплейс для купли/продажи товаров

Synthetic представляет собой каталог различных товаров в сети интернет. Целью проекта является обеспечение комфортных условия сотрудничества между продавцами и покупателями. Сотрудники проекта гарантируют посетителям качественное оказание услуг продавцами, их официальную регистрацию и отличное состояние всех товаров в каталоге. Здесь можно найти требуемую вещь по минимальной цене, сравнить ее стоимость в разных компаниях. Всем желающим продавать на проекте разрешена регистрация и заведение личного каталога. Возможно добавление ссылок на личные сайты интернет-магазинов.

Правила купли/продажи товаров через каталог Синтетик

Интернет-проект Синтетик является результативным вариантом продаж для бизнеса. Миссией компании является помощь посетителям в подборе интересующего товара и создание для них максимально комфортных условий. Для продавцов имеется возможность размещения своих товаров в общем каталоге. Целью проекта также является помощь в продажах и развитии бизнеса.

Для начала торговли на Синтетик требуется послать письмо на электронную почту проекта support@synthetic.com.ua. На Синтетике только надежные продавцы, которые прошли аутентификацию. Сотрудники проекта создают максимально удобный сервис для предложения своих товаров через сеть интернет. На сайте действует специальная программа по защите покупателя, по которой последний может получить до 5 000 гривен при несоблюдении продавцов условий оплаченной сделки по купле/продаже.

Особенности интернет-каталога товаров Synthetic

Специалисты проекта следят за повышением качества сервиса и регулярно проводят внедрение новейших технологий. Характерными чертами каталога товаров Синтетик являются следующие особенности:

широкий ассортимент;

проверенные продавцы;

эксклюзивные маркетинговые и ценовые предложения;

низкая комиссия с каждого заказа через сайт Синтетик;

оперативный ответ на запрос службой поддержки;

отсутствие подделок известных производителей;

проведение обмена/возврата товара;

наличие гарантийных обязательств;

удобство поиска исключающее показ одинаковых товаров от одного и того же продавца.

В сайте https://synthetic.com.ua/ можно проверить наличие товара у продавца, ознакомиться с его состоянием и комплектацией. При этом при доставке оплаченной вещи покупателю вместе с товаром он обязательно получит указанные в комплектации принадлежности. Предлагаемые б/у товары должны полностью соответствовать указанному в каталоге описанию. На Синтетике запрещено предлагать возвращенные/обмененные товары с указание, что они новые. Также нельзя продавать б/у вещи под видом восстановленных. Продавец обязан провести сделку купли/продажи по цене указанной на сайте.

В течении 14 дней с момента покупки товара, вы можете его обменять либо вернуть с возвратом затраченных на покупку денежных средств. Продавцам нельзя требовать залог за стоимость доставки, которая осуществляется продавцом, почтой, Деливери или Интайм. Возможно несколько вариантом оплаты: наличные, наложенный платеж либо безналичным расчетом. На проекте имеется множество предложений с бесплатной доставкой по территории Украины. Важной особенностью является обязательное предоставления гарантии на товары. Даже при покупке б/у вещи предоставляется гарантия на срок минимум один месяц.