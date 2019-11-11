Стало відомо, скільки мільйонів витратили українці на покупки в День холостяка

Alibaba побила всі свої рекорди, жителі України теж взяли участь.

У "Приватбанку" опублікували загальну суму транзакцій з AliExpress в День холостяка 11 листопада. Про це повідомляє liga.net

Всього українці 11.11.2019 по картам ПриватБанку зробили 740 000 транзакцій на загальну суму 323 мільйонів гривень.

"Це без урахування офлайнових операцій, які будуть ще приходити протягом декількох днів", - уточнили в банку.

Як з'ясувалося в ході розпродажів, найбільший український банк до вчорашнього масового шопінгу користувачів виявився не готовий. ПриватБанк вдень 11 листопада, реагуючи на скарги користувачів, повідомив про різке збільшення кількості транзакцій з китайським тороговим онлайн-майданчиком, що спровокувало тимчасову затримку в роботі платіжних сервісів.

Китайський торговий інтернет-майданчик Alibaba Group в 2019-му році в черговий раз побив свій же рекорд інтернет-продажів в День холостяка. За динамікою продажів це стало зрозуміло вже в першій половині дня 11 листопада.

За перші 20 хвилин зі старту розпродажу 11 листопада компанія продала товарів на $ 9 млрд, а за першу годину на $ 12 млрд (для порівняння, в 2018 році цей же показник склав $ 10 млрд). У минулому році загальна сума продажів в цей день досягла $ 31 млрд, в 2017 - $ 25,3 млрд, а в 2016 - $ 17,8 млрд.

У перші дев'ять годин акції День холостяка Alibaba продала товарів на $ 23 млрд - на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року. А остаточна цифра за підсумками дня склала 38.3 мільярди доларів.

За оцінками Alibaba, в 2019-му році купівлі 11 листопада здійснили 500 млн чоловік - на 100 мільйонів більше, ніж в 2018-му.

Alibaba влаштовує масштабні акції 11 листопада з 2009 року. Незважаючи на те, що за нею цю традицію підхопили компанії-конкуренти, розпродажі в День холостяка асоціюються саме з Alibaba. Студенти КНР придумали це свято в 1990-і роки на противагу Дню святого Валентина. Дата 11 листопада була обрана не випадково - на думку віруючих в магію цифр китайців, число 11.11 нагадує "голі гілки" - так в Китаї називають одиноких чоловіків і жінок.

Українці стали другими в світі за темпами зростання кількості замовлень на AliExpress

Про це повідомила "Укрпошта". За даними компанії, кількість замовлень українців з AliExpress за 10 місяців цього року зросло на 70%. А по загальній вартості проданих товарів Україна увійшла в ТОП-10 країн світу.

Відзначається, що "Укрпошта" за три квартали 2019 роки вже доставила з Китаю понад 20 мільйонів відправлень, більшість з яких - це товари з інтернет-магазинів. Згідно з повідомленням, замовлення роблять українці у віці 24-35 років, більша частина з яких здійснює покупки товарів на AliExpress за допомогою смартфона.

"За статистикою, на AliExpress найчастіше замовляють жителі Київської, Дніпропетровської та Харківської областей. А найпопулярнішими товарними категоріями є:" телефони і аксесуари "," електроніка", "автотовари", - додали в" Укрпошті ".