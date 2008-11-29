Основной элемент безопасной езды

На сегодняшний день среди широкого многообразия видов шлемов, которые обеспечивают безопасность, помогают избежать серьезных травм, а иногда и спасают жизнь, есть возможность приобрести шлемы для мотоциклов разных классов.

Кроме основной функции – защиты головы от возможных травм при падениях, шлем защищает от воздействия неблагоприятных погодных условий: сильного ветра, шума, дождя, солнца, пыли и прочих негативных факторов. Ассортимент, представленный современным рынком, позволяет выбрать модель шлема, с учетом личных вкусов, стиля езды, класса мототранспортного средства.

Современные модели шлемов отличаются не только конструктивно, они имеют разный вес, совершенно необыкновенный дизайн и прочие характеристики. Сегодня каждый мотолюбитель может по доступной цене приобрести обязательный защитный элемент высокого качества, что даст возможность помимо безопасности, создать свой имидж, подчеркнуть особый стиль, индивидуальность и комфортно передвигаться.

Современная классификация мотошлемов подразделяет все модели на шлемы закрытого и открытого типа, а также существуют специальные модели для кросса – кроссовые шлемы.

Важный элемент комплектации современного мотошлема

Обязательным и необходимым средством защиты любого любителя скоростной езды является шлем. Выбирая этот элемент защитной экипировки необходимо уделить особое внимание такой важной составляющей части, как забрало или стекло, защитная пластина, закрепленная на мотошлеме. Забрало имеет еще одно название – визор на шлем.

Основная функция визора – защита глаз и верхней части лица от ветра, пыли, «слепящих» солнечных лучей, грязи, мелких камней и, естественно, физических повреждений. Практически все современные визоры изготавливаются из композитных материалов, что позволяет создать модели, устойчивые к царапинам.

Многие модели имеют также особую характеристику - устойчивость к запотеванию, благодаря специальному напылению. Кроме того, сегодня можно приобрести забрала тонированные, которые дополнительно защищают от ультрафиолетовых лучей (функция солнцезащитных очков). Также для людей с близорукостью сегодня есть возможность приобрести визоры с диоптриями.

Конструктивно визоры разрабатываются таким образом, что при необходимости этот элемент можно быстро заменить. Так как забрало является важным защитным элементом шлема, к нему предъявляются специальные требования по безопасности – защитное стекло в случае падения не должно разбиваться на мелкие куски, должно надежно защищать глаза от ультрафиолетовых лучей.