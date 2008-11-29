Асад назвав нафту одним з факторів початку "третьої світової" війни в Сирії

Президент Сирії Башар Асад назвав нафту одним з факторів початку "третьої світової" війни в Сирії.

"Війна в Сирії - це така мініатюрна модель Третьої світової війни, яка ведеться опосередковано. Фактори можуть бути різними, і нафта - лише один з них, далеко не єдиний. Я не вважаю, що війна почалася тільки через нафту", - пояснив Асад.

"Деякі стверджують, що президента Асада нібито попросили дозволити провести через Сирію газопровід з півдня на північ, а той відмовив заради Росії. Насправді такого не було. Але ось проект будівництва трубопроводу (для поставки нафти - прим. Ред.) Зі сходу на захід - з Ірану через Ірак і Сирію до Середземного моря - дійсно був. чи могло це стати причиною? Не виключено. Якщо нафту можна вважати фактором початку війни, то така ймовірність є. Але це не єдиний фактор ", - заявив Асад в інтерв'ю RT .

"З тих пір як в 2014 році ігіловці почали займатися пограбуванням запасів сирійської нафти і її контрабандою, у них було два партнери: Ердоган з його оточенням і США - в особі ЦРУ або кого-небудь ще ... Навіть коли хтось із курдів починав незаконно видобувати сирійську нафту, партнерами у них теж були американці. Вся справа в грошах, вся справа в нафті - ось суть недавньої заяви Трампа. Але це не новина і не має ніякого відношення до переговорів ... Американці завжди прагнуть так чи інакше піддавати інші країни розграбуванню, відбираючи у них не те тілько нафту, гроші і взагалі фінансові ресурси, а й права - як політичні, так і всі інші. Така їхня історична роль як мінімум з часів закінчення Другої світової війни.

Так що тут немає нічого нового, і це не здається чимось дивним або не пов'язаним з їх попередньою політикою. Хіба що час від часу методи США знаходять нові форми. В даному випадку розграбування нафтових родовищ служить найбільш кричущим практичним прикладом американської політики, яка полягає у привласненні чужих прав ", - підкреслив Асад.

"США ведуть війну з усім іншим світом. Адже старий світопорядок, який встановився після Другої світової війни, себе зжив, особливо після розпаду Радянського Союзу. Модель однополярного світу більше не працює. Виділяється ряд висхідних держав зразок Росії, Китаю, Індії та інших. Однак у справі світового лідерства США нікого не бажають визнавати партнером - навіть Великобританію, Францію та інші великі країни.

Він також нагадав, що ліквідований США терорист Абу Бакра аль-Багдаді в провінції Ідліб раніше був підготовлений США:

"Американці тримали аль-Багдаді в своїх тюрмах, під своїм наглядом, і це вони випустили його на волю - чого не стали б робити, якби не передбачили для нього певну роль. І ось аль-Багдаді раптово стає самопроголошеним халіфом усіх мусульман на планеті . до цієї ролі він був підготовлений американцями, і ми не віримо в недавню історію про його усунення. Може, його і правда вбили, але не в зв'язку з тим, що було заявлено. Всю цю історію затіяли для того, щоб замазати факт тісної співпраці США з терористами в останні роки, а точніше десятиліття. Насправді спроба стерти всім пам'ять - як у фантастичних фільмах. Вони захотіли стерти пам'ять своєї громадськості, щоб вона забула про наявність прямого зв'язку Америки з цими терористами - особливо з "Аль-Каїдою", "Ісламським державою" і "Ан-Нусра" (терористичні організації, заборонені в РФ). Взявши в полон Саддама Хусейна, вони його показали. Стративши його, вони показали момент страти. Убивши його дітей, вони показали їх тіла. Те ж саме у випадку з Каддафі. Чому ж вони не показали тіло бен Ладена? А тіло аль-Багдаді? Вийшов просто фейк про боротьбу з тероризмом, про ретельно сплановану ої операцію. Може, його вбили тому, що від нього більше не було користі і їм знадобився хтось інший.

А може, вони вирішили влаштувати свого роду ребрендинг "Ісламської держави" (заборонено в РФ), щоб привласнити йому статус помірною організації, придатної для, так би мовити, повторного використання на ринку - проти уряду Сирії ".