Головне для влади - чути не тільки себе

Незважаючи на те, що багато дій нової влади жорстко критикуються опонентами, чиновники поступово вчаться слухати, чути, визнавати помилки і навіть виправляти їх.

До всього нового навчені гірким досвідом українці ставляться з великим побоюванням і найчастіше відчайдушно чинять опір змінам, особливо в соцмережах.

Зрозуміти нас можна: роки "тренувань" навчили, що в нашій країні зміни ведуть до зниження рівня життя і чергового затягування поясів. Тому будь-яка новина, що починається зі слів "Кабмін планує" або "в уряді ухвалили рішення" для початку зустрічається шквалом критики, а вже потім, якщо доходить справа, народ починає розбиратися, що до чого.

Як не дивно, але така тактика приносить свої плоди. І яскравий приклад тому - історія з системою "дитячих" виплат.

Нагадаємо, Мінсоцполітики виступило з пропозицією змінити систему надання матеріальної допомоги при народженні дитини. Як відомо, зараз цю виплату отримують всі, незалежно від доходів сім'ї. Законопроект міністерства передбачав фактичну заміну існуючої системи виплат адресної програми, яка поширювалася б тільки на ті сім'ї, чий середньомісячний дохід на особу не перевищує 15% від розміру виплат. Тобто, кажучи іншими словами, Кабмін планував зберегти виплати при народженні дитини тільки для найбідніших.

Після досить різкої реакції суспільства і міжнародних організацій в Мінсоцполітиці від своєї ідеї відмовилися, про що глава міністерства повідомила на своїй сторінці в соцмережі.

"Після консультацій з органами влади та обговорення з громадськістю, прийнято рішення про збереження нинішнього механізму надання допомоги при народженні дітей, - написала Юлія Соколовська. - Дякуємо громадськості за якісний зворотний зв'язок. Ми враховуємо всі конструктивні пропозиції та зауваження".

Мені здається, це дійсно класно, коли чиновники слухають і, головне, дійсно чують тих, хто їх обирав. Виявляється, в цьому немає нічого страшного - винести резонансну пропозицію на обговорення, вислухати аргументи "за" і "проти" і прийняти адекватне рішення.

І все ж ложа дьогтю в бочці з медом.

По-перше, все вищесказане зовсім не означає, що потрібно "звертатися до народу" з кожного приводу, це всього лише одна з форм діалогу. Зараз вона спрацювала, а в іншому випадку, можливо, ніякої користі від такого не буде.

По-друге, мені, як, напевно, і більшості наших співгромадян, хотілося б, щоб ініціативи висувалися більш виважено, а не так, щоб сказати, що попало, а потім дивитися - прокотить чи ні.

Метод "проб і помилок" дуже привабливий, оскільки він простий, йому не треба вчитися, і при цьому нескладні завдання худо-бідно вирішуються. Але сподіваюся, що це все ж перехідний етап, який близький до свого завершення, і наступні подібні ініціативи будуть більш аргументовані.