Біль у шиї не пов'язана з незручною позою

Якщо ви страждаєте від болю в шиї, ви не самотні. За останні 25 років кількість страждальців від спинноо, в тому числі шийного, болі різко зросла.

Нерідко нам кажуть, що існують «корисні» і «шкідливі» пози, і що певні положення тіла можуть сприяти болю в хребті, і навпаки. Однак все це не підтверджується науковими даними.

Дійсно, дослідження показують, що поганий сон, зниження фізичної активності та розвиток стресу грають куди більш значущу роль. Тому заклики виправити поставу і використовувати «ергономічні» стільці, столи, клавіатури та інше, швидше за відносяться до маркетингу, ніж до лікування.

Наприклад, недавнє дослідження, в якому взяли участь більше 1000 підлітків, не виявило ніякого статистично значущого взаємозв'язку між звичним положенням хребта і болем в шиї - не дивлячись на те, що серед учасників були легко ідентифіковані підгрупи, наприклад, ті, хто часто сидів зігнувшись, і ті, хто зазвичай сидів прямо.

Дослідження також показали, що так звані «ергономічні втручання», практично не впливають на ту чи іншу біль в шиї. Також є мало якісних доказів того, що ергономічні втручання здатні позбавити когось від болю в спині.

У той же час було виявлено, що ті, у кого болить шия, мають порівняно менше сну (за кількістю і якістю). Також вони, як правило, ведуть малорухливий спосіб життя і часто відчувають тривогу і пригніченість. У них більше м'язових затискачів в спині, в тому числі, в шийному відділі.

Дослідники виявили, що навіть серед дітей у віці 9 років такі симптоми, як тривожність і проблеми зі сном - поряд з головними болями, болем у животі і зниженням настрою - є факторами ризику виникнення болю в шиї.

Вірно і зворотно підвищивши фізичну активність і налагодивши сон, можна забути про шийні болі на довгий час.

Тому не соромтеся сидіти так, як ви хочете (хоча позу краще все-таки міняти). Наука, останнім часом схиляється до того, що постава сама по собі - не той фактор, яким слід приділяти підвищену увагу.