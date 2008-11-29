Мінсоцполітики: В платіжках не буде пільг і субсидій

У відомстві пояснили новий механізм оплати комунальних послуг.

Починаючи з листопада 2019 українці отримуватимуть квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу - без урахування пільг і субсидій. Як пояснили в Мінсополітікі, це пов'язано з новим механізмом нарахування пільг на ЖКП, який вступив в силу з 1 жовтня 2019 року.

- Відтепер пільга надається в грошовій формі органами соціального захисту населення, - повідомили у відомстві. - Розраховані суми пільг будуть перераховуватися в "Ощадбанк" для подальшого проведення розрахунків з постачальниками послуг за кожного конкретного пільговика (безготівкова форма). Пільговикам, які подали заяву до органу соціального захисту населення на отримання пільги готівкою, виплата буде здійснюватися в готівковій формі зазначеним в заяві способом - банк або пошта.

У разі отримання готівки пільговик повинен оплатити спожиті послуги повністю. Інші пільговики платять, як і раніше, частина платежу, а суму пільги за них перерахує постачальникам послуг АТ "Ощадбанк" (при наявності даних про номер мобільного телефону пільговик отримає інформаційне повідомлення від банку про проведені платежі).

- З огляду на те, що відповідний механізм вводиться вперше, через неточності в даних з технічних причин можуть бути випадки ненарахування окремим особам суми пільги за жовтень 2019 року, - попереджають в міністерстві. - В такому разі рекомендуємо звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання для уточнення інформації. Сума пільги за жовтень в цьому випадку буде донараховано в наступному місяці.