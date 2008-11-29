Надсекретний космічний корабель X-37B побив рекорд перебування на орбіті

На даний момент X-37B є єдиним експлуатованим багаторазовим космічним кораблем в світі.

Апарат побував в космосі в п'ятий раз, проте широкій публіці досі не відомо, які ж завдання він виконує.

Американський багаторазовий космічний апарат X-37B провів у космосі без посадки 780 днів. Тим самим він побив власний рекорд.

Нагадаємо, що X-37B, також відомий як "Боїнг X-37" і OTV, поєднує властивості літака і космічного корабля. Проект здійснюється військово-повітряними силами США і надзвичайно засекречений. Тому про літальний апарат відомо небагато. Його довжина становить 8,9 метра, висота - 2,9 метра, а розмах крил - 4,5 метра. Стартова вага корабля досягає 4990 кілограмів, з яких 900 кілограмів доводиться на корисне навантаження. X-37B не має екіпажу. Він виходить на орбіту за допомогою ракети-носія, а приземляється як літак.

Перший політ апарату відбувся в 2010 році. Нинішній рейс став п'ятим за рахунком. Він розпочався 7 вересня 2017 року, причому вперше корабель вивела на орбіту ракета Falcon 9 компанії SpaceX (всі попередні старти виконувалися за допомогою носія Atlas V). 27 жовтня 2019 року X-37B успішно приземлився. 780 діб, проведені на орбіті, перекривають рекорд попереднього польоту (718 днів). Загальний стаж перебування апарату на орбіті тепер становить 2865 днів.

На даний момент X-37B є єдиним експлуатованим багаторазовим космічним кораблем в світі.

Цей проект продовжує стрімко розвиватися як єдиний в світі космічний корабель багаторазового використання. Успішно приземлившись сьогодні, X-37B виконав найдовший на сьогоднішній день політ і успішно виконав всі завдання місії", - говорить Ренді Уолден (Randy Walden), директор Управління з особливих технічним можливостям ВПС США.

Точні цілі засекреченої місії, природно, не розголошуються. Зазначається лише, що в бортовий лабораторії були проведені різні експерименти, а з борту апарату було запущено кілька невеликих супутників.

Наступний політ апарату повинен відбутися вже в 2020 році.