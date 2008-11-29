Між Марсом і Юпітером знайшли другу карликову планету і сліди колосального зіткнення

Дослідники з Томського держуніверситету поліпшили метод лікування обморожених кінцівок за допомогою слабкого СВЧ-випромінювання. Радіофізики спільно з медиками вдосконалили свою раніше створену установку і отримали на неї новий патент.

На даний момент прилад, про який йде мова, є єдиним в світі пристроєм для лікування глибоких обморожень, уточнює прес-реліз вузу.

Дослідники пояснюють: як правило, при обмороженні люди намагаються інтенсивно розігріти кінцівку. При цьому найближчі до поверхні шкіри судини швидко "повертаються до життя" і починають просувати кров і лімфу. Але більш віддалені від поверхні шкіри судини все ще не здатні підтримувати кровообіг. В результаті відбувається розрив судин, некроз, нерідко справа доходить і до ампутації.

Автори нової розробки запропонували відігрівати кінцівки за допомогою слабкого мікрохвильового, або надвисокочастотного випромінювання (НВЧ-випромінювання).

Однак в даному випадку дуже важливо прогріти всю кінцівку рівномірно. Виявилося, що зробити це не так-то просто: мікрохвильова камера випромінювання нагріває обсяг речовини неоднорідно (в одній точці воно сильніше, в іншій - більш слабке).

До теперішнього часу в Сонячній системі налічується п'ять загальновизнаних карликових планет. Це Церера, Плутон, Хаумеа, Макемаке і Еріда. Плутон з діаметром близько 2370 кілометрів - найбільший в цій п'ятірці. Церера з поперечником близько 950 кілометрів - найменша. Крім того, тільки вона з п'яти названих тіл розташована всередині орбіти Нептуна (а саме в головному астероїдному поясі між Марсом і Юпітером).

Схоже, що тепер карликових планет стане не п'ять, а шість. При цьому Гигея потіснить Цереру з поста наймініатюрнішої з них і позбавить її звання єдиного "карлика" в головному поясі астероїдів.

Такими є результати спостережень на найбільшому оптичному телескопі в світі VLT, який має приймач SPHERE. Вперше астрономи розгледіли Гігею настільки детально, що змогли визначити її форму. І, виявилося, що вона близька до сферичної.

Це небесне тіло - четверте за розміром в головному поясі астероїдів після Церери, Вести і Паллади. Нагадаємо, що перша вже визнана карликовою планетою. Паллада, можливо, теж одного разу отримає цей статус. Форма Вести занадто відрізняється від сферичної, щоб дати їй таке звання.

Завдяки унікальним можливостям приймача SPHERE на VLT, одного з найбільш потужних у світі пристроїв для побудови зображень, ми змогли безпосередньо визначити форму Гігеї, яка виявилася приблизно сферичною, - розповідає перший автор статті П'єр Вернацца (Pierre Vernazza) з астрофізичної лабораторії в Марселі (Франція ). - Отримані зображення Гігеї дозволяють перекласифікувати її в карликову планету, на сьогоднішній день найменшу в Сонячній системі ".

Втім, остаточне рішення про зміну статусу Гігеї може прийняти тільки Міжнародний астрономічний союз.

Також астрономи уточнили діаметр небесного тіла (він склав близько 430 кілометрів) і період його обертання навколо своєї осі (13,8 години, що вдвічі менше, ніж вважалося раніше).

Вивчення поверхні Гігеї принесло і деякі дивні результати. Так, астрономи вважали, що близько двох мільярдів років тому цей об'єкт зазнав катастрофічне зіткнення з іншим тілом. В результаті цього утворилося сімейство астероїдів Гігеї, одне з найчисленніших в астероїдному поясі.

Природно, що таке зіткнення повинно було залишити на небесному тілі величезний ударний кратер. Однак, вивчивши 95% поверхні Гігеї, дослідники виявили лише два невеликих кратера.

Жоден з цих двох кратерів не міг би утворитися внаслідок удару, що призвів до появи сімейства астероїдів Гігеї, загальний обсяг яких можна порівняти з об'ємом тіла діаметром близько ста кілометрів. «Кратери занадто маленькі», - пояснює співавтор роботи Мирослав з Астрономічного інституту при Карловому університеті в Празі.

Отримавши такий несподіваний результат, вчені переглянули історію Гігеї. Вони побудували комп'ютерну модель, в якій в Протогігею врізається астероїд діаметром від 75 до 150 кілометрів. В результаті повністю руйнується і сам "снаряд", і його "жертва". З уламків заново формується Гигея, а разом з нею - тисячі астероїдів, з яких складається сімейство.

Таке зіткнення двох великих тіл в поясі астероїдів є унікальним за останні 3-4 мільярди років", - пояснює Павло Шевечек (Pavel Ševeček), також з Астрономічного інституту при Карловому університеті.

85% тіл внутрішнього поясу астероїдів утворилися при руйнуванні всього п'яти великих тіл. Також раніше повідомлялося про те, що руйнування великого астероїда могло спричинити настання на Землі льодовикової епохи.