Що потрібно знати про атопічний дерматит

Статистичні дані свідчать про те, що 2-10% населення планети страждають на атопічний дерматит. Це захворювання не таке просте як здається - люди, у яких діагностована ця хвороба, відчувають досить серйозні страждання під час загострень, а терапія не завжди приносить бажаний результат.

Експерти відзначають, що загострення можуть траплятися до 10 разів на рік і бути присутнім довічно. Їх може спровокувати стрес, емоційне перенапруження, прийом лікарських препаратів.

Серед типових симптомів захворювання сильне свербіння, почервоніння шкіри, тріщини і мокнучі рани. Все це заважає виконанню повсякденних справ і нормальному сну.

Атопічний дерматит впливає на якість життя: багатьох пацієнтів (38%) зізнаються, що свідомо не вибрали бажану роботу або навчання, побоюючись, що завадить захворювання. Люди змушені відмовлятися і від звичних їм щоденних справ - про це повідомляють 86% пацієнтів. Вони уникають прийняття ванни, носіння короткого одягу, прагнуть не зустрічатися з друзями.

Поліпшити стан шкіри можна, звернувши увагу на раціон і спосіб життя. Спровокувати загострення можуть такі продукти як коров'яче молоко, курячі яйця, горіхи, соя. Також потенційним алергеном може стати пилок, шерсть тварин, пральний порошок, косметика з різким запахом.

Атопічний дерматит - хронічне алергічне захворювання, вилікувати, яке, на жаль не можна. Однак медикаментозна терапія в комбінації з правильним харчуванням і низкою змін способу життя допомагають пацієнтам тримати захворювання під контролем.