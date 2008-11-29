В Угорщині нарахували найбільшу кількість українських заробітчан

Громадяни з України отримують посвідку на проживання з метою працевлаштування.

За останні 2 роки в Угорщині значно збільшилася кількість працівників-іноземців, серед яких більшість заробітчан з України. Про це повідомляє Világgazdaság.

Остання статистика показала, що в різних містах країни працюють 43 тисячі 881 чоловік, які приїхали на заробітки з інших країн. Друге місце за офіційними даними займають серби - понад 6 тисяч 199 заробітчан знаходиться в Угорщині. Також на ринку праці нарахували 2 тисячі 778 жителів В'єтнаму і 1 тисяча 806 індійців.

Для порівняння, в 2017 році в Угорщині працювали 11 тисяч 644 осіб, які є громадянами інших країн, а в 2018 році - 31 тисяч 499 іноземців.

І в минулі роки українці склали більшу частину приїжджих заробітчан, які отримали посвідку на проживання в Угорщині з метою працевлаштування.

За даними порталу OLX Робота найпривабливішою країною для українських трудових мігрантів є Польща - туди їздила половина наших заробітчан. І майже половина респондентів зізнаються: вони хотіли б працевлаштуватися в Польщі, якби мали таку можливість.

6 з 10 респондентів зазначили, що вже працювали в Польщі кілька місяців, причому більшість були задіяні на виробництві та в будівельній сфері. Шукати роботу у сусідів спонукають гідні зарплати (60%), близькість до України (57%) і схожий менталітет (26%).

У трійку найпопулярніших напрямків сезонної міграції також увійшли Росія і Чехія.

Що стосується країн-лідерів, куди б українці хотіли повернутися на роботу, то перші рядки зайняли США (82%) і Німеччина (78%).

Серед тих, хто планує залишитися за кордоном назавжди, в США хотіли б поїхати 46% респондентів, а в Німеччину - 45%.