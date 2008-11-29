Гидота, але не тільки: як таргани в квартирі шкодять вашому здоров'ю

Таргани в будинку або квартирі - історія, погодьтеся, не найприємніша. Але ви, можливо, не знали, що таргани здатні нашкодити не тільки вашому емоційному, а й вашому фізичному здоров'ю.

Ось хороша новина: таргани не можуть кусати людину чи домашніх тварин. По-перше, у них немає для цього причин. По-друге, навіть якби якийсь окремий тарган на вас сильно розлютився, у нього б нічого не вийшло, тому що прокусити шкіру людини - завдання не з легких.

А ось погана новина: все це не означає, що таргани нічим нам не загрожують. Тому що список потенційних небезпек, які несуть в собі ці комахи, насправді досить великий.

Почнемо з того, що в кишечнику і травній системі тарганів дуже багато мікробів. Якими вони, що логічно, рано чи пізно будуть випорожнюватися. Як і у випадку з людськими мікробами, одні з організмів будуть безпечними, а інші не дуже. І хоча до цих пір жодний спалах не був пов'язаним виключно з тарганами, відомо, що комахи переносять сальмонелу і вірус поліомієліту.

Ще одна серйозна проблема з тарганами полягає в тому, що таргани, як правило, живуть у ванній і на кухні, де їм достатньо води. І коли ви зберетеся їх труїти (а ви, можна бути впевненими, зберетеся), тарган може пробігтися своїми токсичними лапками по посуді або навіть їжі.

Нарешті, таргани виробляють масу алергенів, багато з яких впливають на людину. І чим частіше ви піддаєтеся впливу цих алергенів, тим вище ризик астматичної реакції.