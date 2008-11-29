Парламент Каталонії проголосував за незалежність від Іспанії

Парламент Каталонії в черговий раз проголосував за незалежність від Іспанії, передає видання Deutsche Welle.

"Законодавча палата висловлює свою волю реалізувати в конкретній формі право на самовизначення відповідно до волі каталонського народу", - йдеться в резолюції парламенту.

Тим часом Конституційний суд і уряд Іспанії раніше попередили керівників каталонського парламенту про карну відповідальність, яку вони можуть понести в разі ухвалення подібної резолюції.

Як повідомлялося в жовтні 2017 р глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон і інші представники керівництва регіону підписали декларацію незалежності Каталонії від Іспанії. При цьому раніше він заявив про те, що пропонує "припинити її дію для діалогу" з владою Іспанії.

Підписи під документом, що стверджують Каталонію як незалежну державу, поставили Карлес Пучдемон, його заступник Оріол Жункерас, спікер парламенту Каталонії Карме Форкадель і ще 72 депутати.

У своїй офіційній заяві Карлес Пучдемон заявив про те, що Каталонія має стати "незалежною державою в формі республіки", але при цьому він пропонує "призупинити" процес виходу зі складу Іспанії, з тим "щоб домогтися діалогу для досягнення узгодженого рішення".

Глава Каталонії зазначив, що необхідно уникнути ескалації напруженості, але при цьому він заявив про те, що діалог повинен будуватися на основі проведеного референдуму.