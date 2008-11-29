Бонусные предложения от лучшего игрового клуба

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Слот Crime Scene это возможность поучаствовать в настоящем полицейском расследовании, стать профессиональным криминалистом и вывести на чистую воду преступников. В игровом автомате компании NetEnt есть все атрибуты, подобающие случаю, - полицейские значки, отпечатки пальцев, следы преступников, оружие и папки с секретными делами. Графика слота выполнена в скромном цветовом оформлении, но это никак не портит общее впечатлении от игрового процесса.

Для увлекательной игры Crime Scene разработчик предусмотрел пятнадцать линий выплат со стандартными пятью барабанами. Сюжет игры похож не хороший детектив, где пользователю предлагается поучаствовать в поимке злоумышленников, и, если повезет, забрать высокую награду. Можно выбрать автоматический режим или самостоятельно вращать барабаны. К особенностям игры относятся:

Необычный дикий символ. Им выступает Значок полицейского, в котором указаны цифры.

Число показывает, сколько вращений Wild-символ будет стоять на месте на игровом поле. Это заметно увеличивает шансы игрока на победу.

Большой интерес представляет бонусная игра. Пользователь попадает в секретную комнату со стеллажами папок.

Их нужно выбирать и получать дополнительные фишки, пока не выпадет папка с крестом.

Если появляется зеленая галочка бонусный раунд продолжается. По уверениям производителя возврат денег на игровом автомате Crime Scene достигает 97 процентов. Слот имеет среднюю длину цикла и дисперсию выигрышей; в игрушку немного денег, можно неплохо заработать и получить настоящее удовольствие. Главным преимуществом слота является бонусная игра. Привычные угадывания цвета и масти карт уступили место оригинальному выбору секретных папок с документами. А необычный криминальный сюжет придется по вкусу каждому азартному игроку.