Чехія в два рази збільшила квоту на працевлаштування українців

Уряд Чехії затвердив квоти прийому іноземних працівників для окремих країн, а також три види програм для працівників-іноземців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny.

Тепер на роботу в Чехії може бути прийнято 40 тис. українців (раніше квота для українців становила 19,6 тис.) в рік.

З Сербії та Чорногорії на роботу можуть надійти 2 тис. осіб, з Молдови, Філіппін і Монголії — по 1 тис., з Індії — 600 осіб, з Казахстану — 300 осіб.

У МВС Чехії пояснили, що роботодавців цікавлять насамперед працівники з України через мовну та культурну близькість громадян, у зв'язку з чим квота була збільшена в кілька разів.

Також повідомляється, що з вересня в Чехії тільки три програми для залучення іноземних працівників замість шести — для працівників наукової та інших ключових сфер, висококваліфікованих працівників і кваліфікованих працівників.

Крім того, уряд Чехії виділив 1,1 млрд крон (40 млн євро) для надання допомоги Україні, Молдові, Грузії, Боснії і Герцеговині, Замбії, Камбоджі, Ефіопії та інших країнах зі слабкою економікою, що пережили стихійні лиха або котрі долають наслідки збройних конфліктів. Україна отримає близько 790 тис. євро, які повинні бути спрямовані на підтримку демократичних процесів і реалізацію економічних реформ в країні.