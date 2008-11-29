Дослідження: чому деякі спогади зберігаються надовго

Вчені Каліфорнійського технологічного інституту (Caltech, США) визначили, що сильні, стабільні спогади кодуються групами нейронів, які працюють синхронно. Чим більше ми повторюємо одну і ту ж дію, тим більше нейронів в "команді". Стимуляція цих «команд» могла б у майбутньому запобігти втраті пам'яті і допомогти в лікуванні таких захворювань, як хвороба Альцгеймера, повідомляє прес-служба Caltech.

Чому ми можемо згадати ім'я свого кращого друга дитинства, якого не бачили роками, але легко забуваємо ім'я людини, з якою познайомилися тільки що? Іншими словами, чому деякі спогади зберігаються протягом десятиліть, а інші зникають протягом декількох хвилин?

Щоб знайти відповіді на ці питання, дослідники з Caltech спостерігали за нейронною активністю мишей, коли ті вивчали нове місце і запам'ятовували його. В експерименті миша відправляли йти по доріжці довжиною близько півтора метрів, обгородженої білими стінками. У деяких місцях на стінах були намальовані унікальні символи-наприклад, великий знак "плюс" в кінці доріжки по правій стороні або похила риса (слеш) біля центру. Цукрову воду (частування для мишей) поміщали в будь-який кінець доріжки. У той час як миша вивчала шлях до частування, дослідники виміряли активність певних нейронів у гіпокампі гризуна (область мозку, де формуються нові спогади), які кодують інформацію про нових місцях.

Коли миша потрапила на доріжку в перший раз, вона не була впевнена в тому, що робити і куди йти. Деякий час вона йшла то наліво, то направо, поки нарешті не стикалася з цукровою водою. В цьому випадку, коли миша помічала символ на стіні, активувалися поодинокі нейрони. Але після декількох аналогічних спроб, гризуну вже добре були знайомі символи і вона могла згадати, де знаходиться цукор. Чим довше миша була знайома з місцевістю, тим більше нейронів активувалося синхронно, коли звір бачив символ на стіні.

Після цього експерименту вчені зробили перерву в 20 днів. Потім вони знову запустили мишей по тій же доріжці. Цей тест показав, що ті гризуни, у яких сформувалися сильні спогади, закодовані великою кількістю нейронів, швидко виконали завдання. Деякі нейрони проявляли різну активність, але спогад миші про доріжку все одно був сильним. Іншими словами, групи нейронів постачали мозку надлишкову інформацію – тому спогад залишалося чітким, навіть якщо деякі з вихідних нейронів замовкали або пошкоджувалося.

«Уявіть, що у вас є довга і складна історія, яку ви можете розповісти, – наводить аналогію Уолтер Гонсалес (Walter Gonzalez), керівник експерименту. – Щоб зберегти історію, ви можете розповісти її п'ятьом своїм друзям, а потім іноді збиратись разом з усіма, щоб переказати історію і допомогти один одному. Якщо один забув щось, інший може заповнити прогалини. Крім того, кожен раз, коли ви переказуєте історію, ви можете приводити нових друзів – тим самим ви зможете зберегти її і зміцнити пам'ять. Аналогічним чином ваші власні нейрони допомагають один одному кодувати спогади, які будуть зберігатися з часом».