Випускники українських вишів активно їдуть до Німеччини

Українці на п'ятому місці за кількістю випускників вузів, які народилися в інших державах, але зараз живуть у Німеччині. Тут, станом на 2017 рік, проживає 101 тис. вихідців з України, які мають диплом вишу.

Як пише DW, в рейтингу Інституту німецької економіки (IW) дослідники врахували як тих, хто здобув освіту у себе на батьківщині і потім переїхав до Німеччини, так і тих, хто закінчив вуз вже безпосередньо в Німеччині.

Перше ж місце за кількістю випускників університетів та інших вищих навчальних закладів, які зараз живуть у Німеччині, на 2017-й рік зайняла Польща – кількість висококваліфікованих фахівців з вищою освітою з цієї країни на ринку Німеччини становить 235 тис. чоловік. На другому місці Росія – (225 тис.), на третьому – Румунія (118 тис.). На четвертому місці опинився Казахстан (105 тис.). До першої десятки також увійшли Китай (82 тис.), Сирія (78 тис.), Туреччина (69 тис.), Франція (60 тис.) та Італія (58 тис.). Після них – Індія (54 тис.) і США (53 тис.).

Згідно з дослідженням в цілому 906 тис. (39%) випускників вузів, які живуть в Німеччині, родом з країн ЄС. Правда, як прогнозує один з авторів дослідження Відо Гайс-Тене (Wido Geis-Thöne), в майбутньому у зв'язку з демографічними змінами потік висококваліфікованих мігрантів з країн ЄС скоротиться. Серед людей з вищою освітою, які народилися не на території Німеччини, майже кожен четвертий є вихідцем з пострадянських держав. Гайс-Тені пояснив, що "після падіння залізної завіси в Німеччину приїхала велика кількість мігрантів з країн колишнього Радянського Союзу, багато з яких мали вищу освіту і високу кваліфікацію.

В цілому в Німеччині за останні роки різко збільшилася кількість уродженців інших країн з вищою освітою. За даними дослідників, з 2007 до 2017 року частка випускників вузів, які народилися в інших країнах, зросла з 13,6 до 18,7%. В абсолютних цифрах кількість людей з вищою освітою з інших держав, які проживають у ФРН, з 2007 по 2017 рік зросла удвічі – з 1,16 до 2,32 млн.

Разом з тим вчені не гарантують, що така тенденція збережеться. Як вважають автори дослідження, Німеччині необхідно вжити заходів, які б сприяли притоку висококваліфікованих мігрантів. Вони рекомендують спростити умови трудової міграції.