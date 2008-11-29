Звільнення чиновників з посад хочуть спростити

Офіс президента України готує законопроект Про спрощення процедури працевлаштування та звільнення державних службовців. Про це повідомив голова Державної митної служби України Максим Нефьодов.

"Зараз ми розробили спільно з Офісом президента законопроект (я сподіваюся, що він буде внесений як першочерговий) про те, щоб спростити питання звільнення і найму на держслужбу", – зазначив він в соцмережі.

За словами М. Нефьодова, зміни до Закону Про держслужбу необхідні для оновлення реформованої митної служби.

"Зараз цей закон не дозволяє легко брати на роботу і звільняти співробітників, які в будь-який момент можуть піти на лікарняний і де-факто перебувати там вічно", – пояснив він.

До теперішнього моменту позбувся посади тільки один з керівників регіональних митниць, звільнення яких раніше вимагав президент Володимир Зеленський, зазначив М. Нефьодов. Він уточнив, що мова йде про начальника львівської митниці.

Нагадаємо, 6 липня на нараді митників на КПП "Ужгород" В. Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької та Львівської митниць написати заяви про звільнення.