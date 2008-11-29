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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Звільнення чиновників з посад хочуть спростити
Офіс президента України готує законопроект Про спрощення процедури працевлаштування та звільнення державних службовців. Про це повідомив голова Державної митної служби України Максим Нефьодов.
"Зараз ми розробили спільно з Офісом президента законопроект (я сподіваюся, що він буде внесений як першочерговий) про те, щоб спростити питання звільнення і найму на держслужбу", – зазначив він в соцмережі.
За словами М. Нефьодова, зміни до Закону Про держслужбу необхідні для оновлення реформованої митної служби.
"Зараз цей закон не дозволяє легко брати на роботу і звільняти співробітників, які в будь-який момент можуть піти на лікарняний і де-факто перебувати там вічно", – пояснив він.
До теперішнього моменту позбувся посади тільки один з керівників регіональних митниць, звільнення яких раніше вимагав президент Володимир Зеленський, зазначив М. Нефьодов. Він уточнив, що мова йде про начальника львівської митниці.
Нагадаємо, 6 липня на нараді митників на КПП "Ужгород" В. Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької та Львівської митниць написати заяви про звільнення.
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