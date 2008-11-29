Українці повірили в майбутнє країни

Вперше за роки замірів з 2004 року 50,5% опитаних громадян України відзначили, що події в країні розвиваються в правильному напрямку.

Про це свідчить загальнонаціональне опитування, проведене з 8 по 20 серпня серед 2040 респондентів фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Протилежної думки дотримуються 23,1% опитаних і ще 26,9% не визначилися з відповіддю. Для порівняння: у грудні 2018 р. лише 18,1% українців визначали розвиток подій у країні як правильне, а 69,7% оцінили як неправильне.

Також 47,7% громадян вважають, що Україна здатна подолати існуючі проблеми і труднощі в найближчі кілька років, 33,7% - що здатна це зробити в більш віддаленій перспективі, 7,6% - що країна не здатна подолати нинішні виклики. У грудні 2018 р. оптимістів було 20,2%, помірних оптимістів - 46,4%, песимістів - 14,9%.

Політичну ситуацію в Україні оцінюють в цілому як спокійну 25,6%, як благополучну - 5,5%, як напружену - 52,7%, як критичну і вибухонебезпечну - 8,4%. У грудні 2018 р. абсолютно домінувала оцінка ситуації як напруженої-63,6%, і критичної-25,2%.

Почуття надії при думках про майбутнє України переважає у 55,8% опитаних українців, у 36,3% переважає оптимізм, у 17,8% - тривога. У грудні 2018 р. надія була у 51,8%, оптимізм - у 28,1%, тривога - у 32,7%.