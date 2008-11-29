Великий бізнес забезпечив 79% надходжень податку на прибуток

Обсяги доходів компаній і підприємств, що обслуговуються Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби України, за підсумками кампанії декларування доходів в січні-червні зріс на 4,2%, до 2,69 трлн грн.

Про це йдеться в повідомленні Офісу великих платників податків ДФСУ. Доходи великих платників становлять 61% від обсягів доходів по Україні в цілому.

При цьому платники офісу забезпечили понад 79,6% нарахувань податку на прибуток від загальних нарахувань по країні.

Зокрема, великі платники Офісу задекларували 19,5 млрд грн. податку на прибуток, що на 1,9 млрд грн., або на 11,2% більше фактичних нарахувань за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, в ході деклараційної кампанії 2019 р. за станом на середину травня українці задекларували загальний дохід 83,6 млрд грн., що на 45% більше, ніж роком раніше.