Трамп пригрозив вивести США з СОТ

США можуть покинути Всесвітню торговельну організацію, оскільки президент США вважає, що багато з її країн-членів незаслужено користуються статусом країни, що розвивається, що дозволяє їм отримувати преференції.

Про такий намір американський президент Дональд Трамп заявив 13 серпня, виступаючи перед робітниками нафтохімічного комплексу британсько-голландського концерну Shell в місті Монака (штат Пенсільванія), про що пізніше було опубліковано відео в Twitter.

"Ми покинемо організацію, якщо в цьому буде необхідність... СОТ допомагає іншим країнам-учасникам "користуватися" США, і ця ситуація більше не повториться", - сказав американський лідер.

Раніше Д. Трамп неодноразово критикував СОТ через те, що багато її членів, завдяки статусу країн, що розвиваються, користуються низкою привілеїв, в той час як у США такого статусу немає.

Згідно з правилами СОТ її члени самі визначають, відносяться вони до розвинених або країн, що розвиваються. Країни зі статусом країн можуть отримувати різні преференції у рамках організації, серед яких – збільшення тривалості перехідного періоду для виконання умов угод, а також отримання технічної допомоги.

На думку Д. Трампа, майже дві третини членів СОТ змогли скористатися особливим режимом і взяти на себе менше зобов'язань в рамках організації, назвавши себе країнами, що розвиваються. Хоча деякі позначення країн, що розвиваються є правильними, багато з них явно неприйнятні в світлі поточних економічних обставин. Наприклад, 7 з 10 найбагатших економік світу, вимірюваних по валовому внутрішньому продукту на душу населення за паритетом купівельної спроможності: Бруней, Гонконг, Кувейт, Макао, Мексика, Сінгапур і Об'єднані Арабські Емірати – в даний час заявляють про свої претензії на статус країни, що розвивається. Мексика, Південна Корея і Туреччина – члени G20 і Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) – також претендують на цей статус.