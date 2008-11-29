Новобудова у Харкові: плюсы придбання квартири в новому будинку

Купівля житла для більшості людей - це справжній стрес. І дійсно, спочатку необхідно визначитися з варіантом житла, підібрати оптимальне розташування, вартість і якість будівлі. І якщо говорити за ринок житла, то краще вибирати новобудови.

Чому варто купувати квартиру в новобудові

Як правило, люди довгий час думають, вторинне житло або нове. Але, важливо розуміти, що гнітюче число будинків на вторинному ринку були побудовані в 70-х роках, тому вони морально застаріли і якість споруд залишає тільки серйозні питання. При цьому купуючи квартири в новобудовах, кожен зможе отримати сучасне житло в новому сучасному будинку, який побудовано за всіма стандартами і людина зможе стати першим власником, що і є ключовим показником.

Для багатьох вибір між новобудовою і вторинним вирішується однозначно. Купівля квартири в споруджуваному будинку пов'язана з необхідністю чекати, коли закінчиться будівництво і почнеться заселення. Проявіть терпіння і враховуйте плюси, які отримаєте з придбанням нового житла.

Головною перевагою є те, що складно оцінити в матеріальному вираженні - сучасний стиль і атмосфера нових мікрорайонів. Саме така атмосфера панує в ЖК «Бестужевські сади» у Харкові. Зайдіть на сайт забудовника https://www.bestujevskie-sady.kharkov.ua/ і вам підберуть найкращий варіант житла, підкажуть, якими акціями можна скористатися прямо зараз.

Не завжди новобудови дешевші вторинки в тому ж районі, але найчастіше вартість квадратного метра в новому будинку нижче, ніж в старому. Економія приваблює тих покупців, у яких є можливість відкласти заселення на деякий час. Участь в пайовому будівництві дозволяє добре заощадити.

Будівельні компанії укладають договори з банками на надання іпотеки покупцям на особливих умовах. Це може бути знижений відсоток по кредиту, більш високий відсоток схвалення заявок, зменшений початковий внесок.

При придбанні новобудови в чорновому варіанті доведеться робити ремонт. З одного боку, це додаткові витрати, з іншого - ще одна можливість відстрочити частину витрат. Ремонт може знадобитися через кілька місяців або навіть років після покупки, так як треба дочекатися закінчення будівництва. Перш ніж починати ремонт, треба продумати кожну дрібницю, щоб проживати у квартирі було зручно, для цього стануть у нагоді поради забудовника. Плануючи кухню можна дізнатися, чи буде зручним кухня з барною стікою https://www.bestujevskie-sady.kharkov.ua/udoben-li-interer-kuxni-s-barnoj-stojkoj/, або різні стилі в дизайні інтер`єру квартири.

Плюси новобудов численні:

сучасні комунікації, стильні прибудинкові території та підземні парковки;

інноваційні технології будівництва;

різноманітні планування квартир;

відсутність попередніх власників і історії купівлі / продажу;

людина зможе стати першим власником, і найголовніше - виключені проблеми з сусідами алкоголіками або наркоманами, адже у них немає грошей на покупку нового житла.

юридична чистота угоди, відсутність обмежень;

вибір між варіантом «під ключ» і вільним плануванням;

можливість домовитися про перепланування на етапі будівництва, тоді вона буде внесена в документи;

зручна інфраструктура, облаштовані двори;

житлові комплекси включають магазини, дитячі садки, школи, спортивні споруди.

Як вибрати забудовника

Забудовників у Харкові не мало і існує тільки один критерій, на який потрібно звертати увагу - їх надійність. Наприклад, якщо забудовник виконує свої зобов'язання, чітко дотримується термінів і контролює якість, йому варто довіряти. Також більшість існуючих забудовників вже побудували кілька будинків, на які можна поглянути своїми очима. Дійсно, а чому б і не відправитися на перегляд вже готового будинку? В такому випадку можна буде зрозуміти, як забудовник реально виконує свої зобов'язання і наскільки його споруди якісні і заселені.

Користуючись інформацією з сайту ЖК «Бестужевські сади» можна придбати квартиру в уже споруджуваному будинку або в тому, що зданий в експлуатацію. Точна інформація про об'єкт нерухомості дозволить ознайомитися не тільки з параметрами площі, дизайном і плануванням, а й місцем розташування квартири, інфраструктурою і цінами.