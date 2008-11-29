Спортивні добавки та їх використання № 13 (686) 19-16 серпня 2019 року Для поліпшення спортивних результатів і побудови мускулатури необхідно не тільки нарощувати масу і силу м'язів, але і домагатися зменшення підшкірного жирового прошарку і змісту жирової тканини у внутрішніх органах. Для цього виробники сучасного спортивного харчування пропонують різні добавки, що допомагають організму спалювати зайвий жир. Ефективним жироспалювачем та потужним стимулятором являється кленбутерол https://steroid-farma.com.ua/klenbuterol.html, який прискорює процес розвитку м'язової маси. Ефект не забариться. Він активно взаємодіє з тренуваннями. Якщо використовувати дану добавку до їжі, то м'язи швидше будуть рости і збільшуватися. Навколишні дуже швидко помітять результат. Сьогодні бодібілдинг стає все популярнішим і популярнішим. Багато хто цікавиться ним і починає займатися. Всі спортивні препарати для зменшення жирових відкладень вимагають не тільки базової дієти, але і спортивних навантажень вище аматорського рівня. Їх ефективність, при відповідних тренуваннях і дієті, доведена клінічно. На жаль, в порівнянні зі спортивним харчуванням, ці препарати не є безпечними при неправильному використанні. Консультація з лікарем і фітнес-тренером допоможе з'ясувати найкращий режим «сушки» і добавки, які дадуть найбільший ефект. Зазвичай пріоритет віддається найбільш щадному комплексу цих речовин з різнобічним ефектом.. Мало який препарат, не рахуючи L-карнітину, приймається в чистому вигляді. Види жироспалювачів Жироспалюючі спортивні добавки розрізняються по виду впливу на людський організм: термогенні речовини сильно прискорюють метаболізм, при цьому підвищують температуру тіла. Незважаючи на необхідність жорстко дотримуватися режиму прийому і побічних ефектів, це найпопулярніші препарати для спалювання жиру. Курс прийому препаратів триває один місяць, після чого необхідно зробити перерву. Можливими побічними ефектами є: головний біль, безсоння, порушення серцебиття і т. д.

аноретики діють на ділянку мозку людини відповідальну за голод. За рахунок цього знижується кількість поживних речовин, що надходять в організм людини. Така дія небезпечна, тому в чистому вигляді аноретики мало використовуються.

блокатори жирів або вуглеводів. Вони не дають засвоюватися молекулам, відповідно поживним речовинам і організм просто виводить їх. Для запобігання накопичення жирових накопичень використовуються блокатори жирів, а для розщеплення вже наявних блокатори вуглеводів. При дефіциті вуглеводів організм починає активно споживати власні енергетичні запаси. Великим недоліком таких препаратів є невибірковість блокування. Отже, можливий дефіцит корисних жирових, які не тільки формують жирові відкладення, але і є будівельним матеріалом деяких гормонів. блокатори кортизолу. Цей гормон виділяється в стресових ситуаціях, включаючи важкі фізичні навантаження, і його постійно високий рівень викликає негативні зміни у всіх системах. Для атлетів важливо, що при цьому відбувається в першу чергу розщеплення м'язової маси, а не поживних речовин для отримання енергії.

діуретик. Речовини, що володіють сильною сечогінною дією. Завдяки їх впливу з організму виводяться зайві жири. Крім того, вони допомагають краще промальовувати рельєф, але тільки перед змаганнями. Окремо приймати їх марно, тому вони входять в комплекси нарівні з іншими жироспалювачами.

L-карнітин або вітамін B-11. Він змушує організм використовувати в якості основного джерела енергії жири, тим самим розщеплюючи їх. На жаль, користь від L-карнітину буде тільки при недостатньому вмісті його в крові. Надмірна кількість прийнятого вітаміну буде просто виводитися з організму. Кілька порад щодо прийому жироспалювачів Для мінімального негативного впливу на здоров'я при «сушці» з допомогою жироспалюючих препаратів необхідно дотримуватися кількох нескладних правил: Курс їх прийому слід обмежити 3-ма місяцями; Не варто використовувати кілька препаратів однієї групи для більшого ефекту. Це не посилить ефект, але однозначно завдасть більшої шкоди організму; Для посилення ефекту застосовують комплекс з жироспалюючих препаратів (L-карнітин використовується практично завжди); Необхідно кожні 3 тижні робити невелику перерву близько тижня, щоб не допустити появи негативних побічних ефектів; При виникненні побічних ефектів: нудота, діарея та інші розлади травлення, необхідно припинити прийом препаратів; Не слід перевищувати дозу, це не дасть посилення ефекту, а лише збільшить шанс появи негативних впливів; Варто спільно з жироспалювачами приймати комплекси вітамінів і мінералів через прискорене виведення цих речовин при "сушінні"; Прийом жіроспалювачів перед сном не дасть потрібного ефекту через низьке навантаження на організм вночі і може викликати розлади сну. Інші статті номеру Як діабет може збільшити ризик раку

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