Гіпотеза: життя на деяких екзопланетах може бути різноманітніше, ніж на Землі

Нове дослідження вчених із Чиказького університету показує, що деякі екзопланети можуть мати кращі умови для життя, ніж сама Земля. Один з показників – рівень підйому глибинних вод океану до поверхні землі на планеті, який вчені можуть вирахувати для кожного типу екзопланет.

Команда створила модель імовірних кліматичних умов і океанічних середовищ для різних типів екзопланет за допомогою програмного забезпечення ROCKE-3D, розробленого Інститутом космічних досліджень ім. Годдарда (GISS) НАСА. Модель допомагає визначити на екзопланетах якого типу швидше за все можна виявити самі "Гостинні" океани. Життя в земних океанах залежить від апвелінгу (підйому глибинних вод океану до поверхні землі), який виносить поживні речовини з темних глибин океану в його освітлені сонцем частини, де мешкає фотосинтетичне життя. Чим вище рівень апвелінгу, тим більше поживних речовин, що означає більшу біологічну активність.

Дослідники змогли визначити, які типи екзопланет мають найкращі шанси для розвитку і підтримки процвітаючих біосфер. На високий рівень апвелінгу впливають більш висока щільність атмосфери, невисока швидкість обертання планети і наявність континентів.

Зараз пошуки позаземного життя у Всесвіті, які проводить НАСА, зосереджена на так званих планетах «Жилої зони»: на планетах, розташованих в цій області, з більшою ймовірністю можна виявити рідку воду. Нова модель допоможе вченим зосередитися саме на світах з більш «гостинними» океанами.

Керівник дослідження Стефані Олсон (Stephanie Olson) зазначає, що зараз немає таких телескопів, які могли б ідентифікувати відповідні екзопланети і перевірити гіпотезу, але додає, що ця робота буде сприяти розробці нових телескопів, щоб у майбутніх місій було більше можливостей виявити життя на екзопланетах.