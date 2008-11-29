Шлейф в смартфоне

Хочешь узнать каким образом получается разместить начинку мощного смартфона в компактном корпусе и для чего нужны гибкие шлейфы? Следующая информационная статья позволит тебе наконец узнать откуда растут уши у динамика или почему может “ослепнуть” камера.

Для чего нужен шлейф в мобильном телефоне

Современный телефон является очень сложной конструкцией и комплектуется не одним десятком мелких деталей, благодаря которым получается реализовывать множество полезных функций. Чтобы производительный смартфон имел небольшие габариты и его внутреннее пространство использовалось рациональным способ, конструкторы комплектуют устройства соединительными шлейфами.

Шлейф - это сверхтонкая и гибкая контактная группа способная передавать сразу несколько электрических сигналов.

В зависимости от функционального назначения, встречается несколько различных типов:

Соединительные межплатные шлейфы;

Шлейфы матриц и дисплеев;

Клавиатурный тип шлейфа;

Шлейфы подключения гарнитуры и внешних источников питания;

Шлейфы динамиков и микрофонов;

Шлейфы фронтальных и тыльных камер;

Шлейфы кнопок включения и регулировки громкости.

В зависимости от производителя шлейфы бывают:

Оригинальные, т.е. произведенные на том же заводе, что и сам мобильный телефон. Такая запчасть проходит несколько этапов серьезного технического контроля, поэтому срок ее эксплуатации и уровень надежности будут очень большими.

Копия производится различными “no name” фабриками из поднебесной и, как правило, среди такой продукции очень часто может встретиться бракованный или некачественный товар. Поэтому лучше всего иметь дело только с проверенными поставщиками запчастей. В интернет магазине АКС можно найти любой вариант шлейфа для телефона по доступной цене. Каталог запчастей можно увидеть после перехода по этой ссылке. Вся продукция имеет надлежащей уровень качества и может быть доставлена в любой регион Украины и город Киев.

Типичные проявления поломок шлейфов

В связи с тем что контактная группа является деталью не самой выносливой, поэтому однажды может попросту отказать в работе или же периодически приносить неприятные сюрпризы в виде нестабильной передачи необходимых электрических импульсов. Таким образом однажды может перестать работать динамик, появятся полосы на на основном экране или телефон перестанет реагировать на клавишу включения и разблокировка. К сожалению, подобного рода комплектующие не подлежат ремонту и рекомендуется заменять испорченный шлейф на новый, так как любая попытка восстановления изношенного плоского кабеля не даст должной надежности во время последующей эксплуатации.