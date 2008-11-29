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Шлейф в смартфоне

Хочешь узнать каким образом получается разместить начинку мощного смартфона в компактном корпусе и для чего нужны гибкие шлейфы? Следующая информационная статья позволит тебе наконец узнать откуда растут уши у динамика или почему может “ослепнуть” камера.

Для чего нужен шлейф в мобильном телефоне

Современный телефон является очень сложной конструкцией и комплектуется не одним десятком мелких деталей, благодаря которым получается реализовывать множество полезных функций. Чтобы производительный смартфон имел небольшие габариты и его внутреннее пространство использовалось рациональным способ, конструкторы комплектуют устройства соединительными шлейфами.

Шлейф - это сверхтонкая и гибкая контактная группа способная передавать сразу несколько электрических сигналов.

В зависимости от функционального назначения, встречается несколько различных типов:

  • Соединительные межплатные шлейфы;
  • Шлейфы матриц и дисплеев;
  • Клавиатурный тип шлейфа;
  • Шлейфы подключения гарнитуры и внешних источников питания;
  • Шлейфы динамиков и микрофонов;
  • Шлейфы фронтальных и тыльных камер;
  • Шлейфы кнопок включения и регулировки громкости.

В зависимости от производителя шлейфы бывают:

  • Оригинальные, т.е. произведенные на том же заводе, что и сам мобильный телефон. Такая запчасть проходит несколько этапов серьезного технического контроля, поэтому срок ее эксплуатации и уровень надежности будут очень большими.
  • Копия производится различными “no name” фабриками из поднебесной и, как правило, среди такой продукции очень часто может встретиться бракованный или некачественный товар. Поэтому лучше всего иметь дело только с проверенными поставщиками запчастей. В интернет магазине АКС можно найти любой вариант шлейфа для телефона по доступной цене. Каталог запчастей можно увидеть после перехода по этой ссылке. Вся продукция имеет надлежащей уровень качества и может быть доставлена в любой регион Украины и город Киев.

Типичные проявления поломок шлейфов

В связи с тем что контактная группа является деталью не самой выносливой, поэтому однажды может попросту отказать в работе или же периодически приносить неприятные сюрпризы в виде нестабильной передачи необходимых электрических импульсов. Таким образом однажды может перестать работать динамик, появятся полосы на на основном экране или телефон перестанет реагировать на клавишу включения и разблокировка. К сожалению, подобного рода комплектующие не подлежат ремонту и рекомендуется заменять испорченный шлейф на новый, так как любая попытка восстановления изношенного плоского кабеля не даст должной надежности во время последующей эксплуатации.

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