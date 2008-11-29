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Шлейф в смартфоне
Хочешь узнать каким образом получается разместить начинку мощного смартфона в компактном корпусе и для чего нужны гибкие шлейфы? Следующая информационная статья позволит тебе наконец узнать откуда растут уши у динамика или почему может “ослепнуть” камера.
Для чего нужен шлейф в мобильном телефоне
Современный телефон является очень сложной конструкцией и комплектуется не одним десятком мелких деталей, благодаря которым получается реализовывать множество полезных функций. Чтобы производительный смартфон имел небольшие габариты и его внутреннее пространство использовалось рациональным способ, конструкторы комплектуют устройства соединительными шлейфами.
Шлейф - это сверхтонкая и гибкая контактная группа способная передавать сразу несколько электрических сигналов.
В зависимости от функционального назначения, встречается несколько различных типов:
В зависимости от производителя шлейфы бывают:
Типичные проявления поломок шлейфов
В связи с тем что контактная группа является деталью не самой выносливой, поэтому однажды может попросту отказать в работе или же периодически приносить неприятные сюрпризы в виде нестабильной передачи необходимых электрических импульсов. Таким образом однажды может перестать работать динамик, появятся полосы на на основном экране или телефон перестанет реагировать на клавишу включения и разблокировка. К сожалению, подобного рода комплектующие не подлежат ремонту и рекомендуется заменять испорченный шлейф на новый, так как любая попытка восстановления изношенного плоского кабеля не даст должной надежности во время последующей эксплуатации.
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