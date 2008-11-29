Свій салон краси: організація робочого простору та обладнання
Облаштування б'юті-салону залежить від багатьох факторів і концепції. В першу чергу думаємо про те, яке має бути обладнання, що враховувати при виборі і як правильно організувати робочий простір.
Якщо ви тільки починаєте свій бізнес і відкриваєте новий салон краси, то нове обладнання для салону буде однією з найзначніших статей витрат. Зрозуміло, з самого початку дозволити собі найкраще обладнання для салону буде дещо ризиковано. І тут потрібно враховувати певні правила щодо комплектації обладнанням салону краси, на чому можна заощадити і на що потрібно вкладатися максимально.
Однією з основних порад перед вибором обладнання, яка дозволить значно заощадити - порівняння вартості обладнання від закордонних постачальників без посередників.
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Загальний перелік обладнання для б'юті-салону
Перелік обладнання б'юті-салону включає сотні найменувань і залежить від переліку послуг, що надаються.
Основний перелік найнеобхіднішого обладнання:
- Стійка реєстрації і очікування для клієнтів. Необхідна для реєстрації клієнтів і додаткових продажів супутніх товарів. Важливо переконатися, що зона очікування зручна і красива. Необхідно врахувати всі, від м'яких меблів до свіжих квітів, творів мистецтва та журналів, які клієнти можуть перегорнути в очікуванні прийому майстра. Звертайте увагу на деталі, які виділять салон і зроблять його затишним.
- Крісла для перукарських послуг і спа-процедур. Якщо ви відкриваєте перукарню або салон краси, то одна з найважливіших речей, на яку необхідно звернути особливу увагу, це крісла. Переконайтеся, що вони зручні і функціональні. Крісла є однією з найважливіших груп устаткування салону краси. На сайті Gobeauty.com.ua завжди знайдуться косметологічні крісла, які не тільки забезпечать комфортну роботу майстра але і будуть гармонічно вписуватися в будь-який інтер’єр.
- Устаткування для миття волосся. Може бути як спеціалізованим, тобто являти собою спеціальне крісло, так і багатофункціональним.
- Дзеркала. Повинні бути розташовані як безпосередньо в зоні роботи майстрів, так і в зоні адміністратора, щоб клієнт міг не поспішаючи оцінити результати роботи майстра.
- Косметологічні кушетки. Дозволяють клієнту більш зручно розташуватися під час проведення тривалих процедур, а майстру - зручніше підійти до клієнта. Необхідні для багатьох спеціальних процедур.
- Косметологічні візки. Комплектація робочого місця майстра б'юті-салону спеціальним візком дозволяє компактно і зручно організувати його робочий простір і створити комфортні умови для роботи. Косметологічні візки використовуються як перукарями, так і майстрами педикюру і манікюру, і косметологами. Косметологічний візок - це не тільки зручно, але й дозволяє підтримувати майстру необхідну гігієну інструменту.
- Пральна машина та сушіння необхідні для будь-якого великого б'юті-салону, так як щоденного прання потребують рушники для клієнтів і робочий одяг для майстрів.
Окремо можна виділити основний перелік перукарських інструментів:
- Набір перукарських ножиць і бритв. Включає в себе набори бритв, підбір ножиць, спеціальних лез для різних зачісок.
- Перукарні рушники і халати. Призначені для захисту одягу клієнтів і проведення спеціальних процедур. Повинні бути в достатній кількості і, бажано, використовуватися індивідуально.
- Спеціальне обладнання для догляду за волоссям і хімічної завивки.
- Група перукарських електроприладів. Включають фени, випрямлячі, машинки для стрижки волосся, щипці і так далі.
- Набори щіток і гребінців. Спеціалізовано застосовуються для розчісування, сушки, створення декоративних деталей зачіски.
- Інструменти для підтримки чистоти в салоні. Це щітки, кошики для сміття та білизни, спеціальні пилососи і так далі.
Для манікюру і педикюру мінімально додатково знадобиться:
- подушка для манікюру та підставки для ніг;
- лампа-лупа;
- витяжка-подушка настільна;
- спеціальний світильник;
- фрезерний апарат;
- лампа для сушки гелю;
- ванночка для манікюру;
- ванна парафінова;
- стерилізатор.
Поради по організації робочого простору салону краси
Простір салонів краси повинен бути використано максимально ефективно, а правильна компоновка дозволить уникнути багатьох проблем в процесі роботи. Замислюватися про це потрібно ще до прийняття рішення про оренду місця.
Основні фактори організації робочого простору, які враховуються при виборі приміщення салону краси:
- Достатній тиск в системі водопостачання салону краси. У деяких випадках буде необхідно розмістити додаткові насоси для створення тиску в водонагрівачі, так як гаряча вода є не завжди. Передбачте приміщення для цього обладнання.
- Міцність матеріалу стін. У разі, якщо ви встановлюєте масивне навісне обладнання або меблі, зверніть увагу на матеріал стін, чи зможуть вони витримувати такі навантаження.
- Наявність комунікацій для прання. Передбачте розміщення обладнання для прання поблизу я комунікацій і зливних отворів.
- Освітлення. Як можна більш повно використовуйте природне денне світло, але разом з тим не забувайте про конфіденційність ваших клієнтів.
- Альтернативні джерела електроенергії. Якщо в районі розташування салону краси є ризик відключення світла, то передбачте альтернативні джерела електропостачання - невеликий генератор або акумуляторну станцію.