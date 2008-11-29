В країнах G7 посилюється різниця в доходах населення

Різниця в доходах різних груп населення країн з найбільш розвиненою економікою, що входять в G7, продовжує зростати.

Про це йдеться в опублікованій доповіді міжнародної неурядової організації Oxfam, що вивчає питання бідності і соціальної несправедливості в світі.

Доповідь опубліковано перед початком саміту лідерів країн "Великої сімки" в Біарріце, присвяченого темам нерівності в різних сферах.

"Нерівність у доходах лише посилюється в країнах "сімки" з 1980-х років ХХ століття. На найбіднішу частину населення, що становить 20% від загальної чисельності, припадає в середньому лише 5% виплачуваного грошової винагороди. І водночас на ті 20% населення, які відносяться до найбагатших, припадає приблизно 45% цього фінансового потоку", - йдеться в доповіді.

Особливо підкреслюється, що незважаючи на всі заяви на самітах G7, цього об'єднання найбільш економічно розвинених країн світу не вдається вжити дієвих заходів, які дозволили б ліквідувати ту прірву, яка існує у сфері доходів між найбагатшими і найбіднішими.

"В результаті застою в економіці і зниження рівнів зарплат та частина працівників країн "сімки", які ризикують опинитися в пастці бідності, за останні 10 років лише збільшилася. В даний час вона становить в Німеччині 9%, у Франції більше 7%, в Італії - 12% і у Великобританії - близько 9%", — йдеться в доповіді.

В Oxfam вважають, що соціально-економічна політика в країнах G7 знаходиться в сильній залежності від влади корпорацій і власників найбільших станів, а також від того пріоритету, який надається при розподілі прибутку акціонерам у рамках неоліберального капіталізму, який країни G7экспортируют по всьому світу.

"Це призводить до нехтування необхідністю здійснювати внесок у соціальні сфери, скорочення бюджетного фінансування соціальних служб. Крім того, під приводом необхідності заходів жорсткої економії і консолідації державної бюджетної заборгованості проводяться численні реформи негативного характеру і приватизація", — відзначають експерти організації.

Oxfam у зв'язку з цим закликає лідерів країн G7 прийняти конкретні плани поліпшення ситуації з чітко встановленими термінами, а також ввести мінімальний фіксований рівень оподаткування у всіх цих країнах для малозабезпечених груп населення. На думку організації, боротьба проти нерівності має стати частиною здійснюваних стратегій по сприянню розвитку.